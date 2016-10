Baureihe komplett Triumph Bonneville Bobber: Eigenwilliges Familienmitglied

Premiere in Los Angeles

BMW Motorrad hat am Montag in Los Angeles die Weltpremiere der Bagger 1600 B gefeiert. Mit diesem und seinen Heritagemodellen wollen die Münchner in den USA ihren Marktanteil noch vor dem Jahr 2020 verdoppeln. Bis dahin sollen weltweit auch 200.000 Einheiten abgesetzt werden.