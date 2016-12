50 Jahre Trekka Skoda feiert SUV-Jubiläum

Nicht immer lockte allein das Auto an den Strand

Skoda feiert den Ur-Ahn seiner SUV-Modelle. Vor 50 Jahren begann die Produktion des Trekka – nach kurioser Überfahrt allerdings am anderen Ende der Welt.

Skoda feiert 50 Jahre SUV. Im Dezember 1966 startete die Produktion des Trekka in der neuseeländischen Stadt Otahuhu. Innerhalb von sechs Jahren wurden 3000 Einheiten des Geländegängers produziert.



„Skoda hat seit jeher Lösungen angestrebt, die für einzelne Märkte maßgeschneidert waren", sagt Andrea Frydlová, die Leiterin des Skoda-Museums in Mladá Boleslav. „Der geländegängige Trekka, der in Zusammenarbeit mit dem neuseeländischen Importeur und lokalen Betrieben entstand, ist ein Paradebeispiel für diese Philosophie." Bereits über 40 Jahre vor dem Produktionsstart wurden Automobile von Laurin & Klement, den Gründern von Skoda, nach Neuseeland exportiert.

Skoda Octavia liefert Basis für Chassis

Das kompakte Alltagsauto, das einem Land Rover Defender ähnelt, wurde aus Zoll- und Steuergründen im zerlegten Zustand (CKD – completely knocked down) nach Neuseeland verschifft. Bauern, Handwerker und Handelsvertreter waren die Zielgruppe des 3,59 Meter langen Fahrzeugs, das in Zusammenarbeit zwischen mehreren Dutzend lokalen Betrieben und den Vertretern des Werks in Mladá Boleslav entwickelt wurde.



Der damalige Octavia lieferte die Basis für das Chassis samt steifem Zentralrohrrahmen und Einzelradaufhängung. Die Bodenfreiheit betrug 19 Zentimeter auf 15 Zoll hohen Reifen. Für den Ritt durch das Gelände konnte optional ein Sperrdifferenzial geordert werden.



Ein 34 kW/47 PS starker Vierzylinder mit einem maximalen Drehmoment von 87 Newtonmetern bei 3000 Umdrehungen sorgte für den Vortrieb. Mit dem manuellen Vierganggetriebe erreichte der Trekka bis zu 110 Stundenkilometer, bei denen rund elf Liter auf 100 Kilometern durch die Schläuche flossen.



Skoda Trekka in drei Ausführungen