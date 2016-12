Fünf Jahre Wachstum BMW knackt Zwei-Millionen-Grenze im November

BMW feiert Absatz-Jubiläum. Die Münchner haben mit Kernmarke, Mini, Rolls-Royce und Motorrad ihren Absatz seit November 2011 jeweils steigern können.

Die BMW Group hat im November ein besonderes Jubiläum gefeiert. Seit November 2011 konnten die Münchner Monat für Monat kontinuierlich Zuwachs vermelden. Auch im vergangenen November konnte wieder ein Rekord vermeldet werden. Mit 209.743 Auslieferungen bei einer Steigerung von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat hat das Unternehmen bereits nach elf Monaten 2.152.393 Einheiten verkauft, ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



„Wir haben einen weiteren Monat mit stabilem Wachstum über alle Premiummarken der BMW Group erzielt“, sagte Vertriebsvorstand Ian Robertson, „seit November 2011 haben wir unseren Absatz in jedem Monat gesteigert – das sind fünf Jahre kontinuierliches Absatzwachstum im Einklang mit der Erweiterung unserer Modellpalette.“

Erfolgreicher BMW X1

Allein von der Kernmarke wurden weltweit 1.824.490 Fahrzeuge ausgeliefert, 5,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein im November waren es 177.740 Einheiten, was einem Wachstum über 5,9 Prozent entspricht.



Besonders beliebt waren die SUV der X-Reihe. Allein der X1 legte um 74,4 Prozent auf 22.595 verkaufte Einheiten zu. Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten 579.718 Geländegänger verkauft, ein Plus über 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Ambitionierte Ziele für Elektroautos

54.857 elektrifizierte Fahrzeuge konnten verkauft werden. In Norwegen war der i3 im November das meist verkaufte Fahrzeug quer durch alle Hersteller und Modelle.



„Mit den Plugin-Hybrid Modellen des BMW 5er und des Mini Countryman in der ersten Jahreshälfte 2017 dürfte der Absatz der elektrifizierten Modelle der BMW Group signifikant steigen. Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, nächstes Jahr 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen“, so Robertson weiter.

Rückläufige Zahlen in Amerika

Mini selbst legte im November um 7,9 Prozent auf weltweit 31.593 Kundenauslieferungen zu. 324.417 Neuzulassungen in den ersten elf Monaten bedeuten ein Wachstum von 7,4 Prozent.



Während BMW und Mini in Europa und Asien deutlich zulegen konnten, ging der Absatz in Amerika um 13,5 Prozent auf 39.051 Einheiten zurück. Auch von Januar bis November liegt das Unternehmen mit 412.873 Einheiten mit 7,7 Prozent unterm Strich.



Dagegen ist die Motorradsparte erfolgreich und verkündet das beste Jahr aller Zeiten. Im November wurden 9375 Zweiräder verkauft, was einem Wachstum über 19,5 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn sind es 5,4 Prozent bei 136.393 Verkäufen. (AG/TF)