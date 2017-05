Dieseltechnologie wird sich verteuern VW will bei E-Mobilität Tesla Paroli bieten und erhebt Führungsanspruch

VW sieht sich bei der Neuausrichtung der Kernmarke auf gutem Weg und will in diesem Jahr kräftig wachsen. So soll der Umsatz um zehn Prozent steigen. Trotz der Diskussion um Fahrverbote hält der Autobauer am Diesel fest, geht aber von einer Verteuerung der Technologie aus.

Von Frank Mertens



Trotz der Diskussion um Dieselfahrverbote und die Diskussion um erhöhte Stickoxid-Werte bei modernen EU6-Dieseln hält Volkswagen unverändert am Dieselmotor fest. Er sei nach wie vor gerade bei den Kunden in Europa sehr beliebt, sagte VW-Markenvorstand Herbert Diess am Freitag beim Jahrespressegespräch der Marke in Wolfsburg.



Wie der Markenvorstand mit Blick auf die diskutierten Fahrverbote sagte, seien neue EU6-Diesel bereits heute sehr sauber und dürften nicht allein für die Umweltbelastung in den Städten verantwortlich gemacht werden. Weshalb VW so vehement am Diesel festhält, dürfte vor allem den C02-Grenzwerten von 95 g/km bis zum Jahr 2021 liegen. Bereits jetzt sei die Erfüllung dieses Zielwertes eine Herausforderung, wie Diess sagte. Die immer strenger werdenden Abgasrichtlinien würden zu einer Verteuerung der Dieseltechnologie führen – und diese müssten dann an den Kunden weitergereicht werden.



Obwohl VW nach eigenen Worten bereits jetzt große Anstrengungen für die Erreichung der C02-Grenzwerte unternehmen müsse, plant der Autobauer sein Angebot an SUVs von derzeit zwei auf 19 Modelle bis 2020 auszubauen, wie der Markenvorstand ankündigte. Ein Problem sieht Diess darin nicht, denn die in SUVs eingesetzten Motoren würden immer effizienter – und es würden nicht nur größere Geländewagen ins Portfolio kommen, sondern auch immer kleinere unterhalb eines Tiguan.

Kein Absatzrückgang bei Dieseln

Einen deutlichen Absatzrückgang bei den Dieseln durch die Diskussion um Fahrverbote stellt VW derzeit übrigens nicht fest. Sie seien gerade einmal um drei Prozent zurückgegangen, lägen bei einem Anteil von 40 Prozent am Gesamtabsatz, wie VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sagte. Allerdings hätte die Diskussion bei den Kunden zu einer Verunsicherung geführt, in dessen Ländern Fahrverbote diskutiert werden, so Stackmann. Eine Umrüstung für Fahrer eines EU5-Diesels, die von den kommenden Fahrverboten betroffen sind, spiele in den derzeitigen Überlegungen des Konzerns keine Rolle. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte zuletzt in der Vorwoche beim Autogipfel der Grünen in Berlin die Autoindustrie aufgefordert, die EU5 Diesel auf eigene Kosten umrüsten zu lassen.



Mit Blick auf die Aufarbeitung des Dieselskandals will VW bis Ende des Jahres in Europa alle vom Diesel-Skandal betroffenen Fahrzeuge umgerüstet haben, wie Diess betonte. In Europa hätten derzeit bereits mehr als die Hälfte der Dieselmodelle ein entsprechendes Sofware-Update erhalten." In Deutschland sind es sogar fast drei Viertel. Damit sind bereits über 2,6 Millionen Fahrzeuge umgerüstet."

Deutliche Verbesserung der Produktivität