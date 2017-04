Nachwuchsarbeit des DEB wird gefördert Skoda baut Engagement im Eishockey aus

Skoda baut sein Engagement im Eishockey aus. Nachdem man bei der am 5. Mai beginnenden Weltmeisterschaft bereits zum 25. Mal als Hauptsponsor auftritt, engagiert sich der Autobauer nun auch beim nationalen Verband.

Es dauert noch etwas mehr als zwei Wochen, dann beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft (5. Mai bis 21. Mai) in Deutschland und Frankreich. Ausgetragen werden die 64 Partien in Köln und Paris. Mit dabei sein wird auch wieder der Autobauer Skoda. Er ist bereits zum 25 Jahren Hauptsponsor der jährlich stattfinden Weltmeisterschaft des Internationalen Eishockey-Weltverbandes (IIHF).



„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nun bereits seit 25 Jahren Hauptsponsor der Eishockey-WM sind“, sagte Skoda-Deutschlandchef Frank Jürgens am Mittwoch im Automobilforum in Berlin. Dass sei das längste Hauptsponsoring einer WM in der Sporthistorie, stellte Jürgens zufrieden fest. Dem Autobauer bescherte dies bereits einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Skoda wird während der Veranstaltung nicht nur mit seinem Markenlogo im Mittelkreis der Eisfläche in den beiden Stadien in Paris und Köln vertreten sein, sondern auch 50 Fahrzeuge wie den Octavia und den Kodiaq zur Verfügung stellen. Neben seinem Engagement im Eishockey engagiert sich die VW-Tochter auch noch im Radsport (Tour de France und Breitensport) sowie im Motorsport.

Nachwuchsarbeit des DEB wird gefördert

In Berlin gab Jürgens auch bekannt, dass Skoda sein Eishockey-Engagement ausbauen wird und den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) unterstützt. So stellt Skoda dem Verband nicht nur 19 Fahrzeuge zur Verfügung, sondern wird bei Heimspielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sowohl als Trikotsponsor auftreten als auch bei der WM mit seinem Logo auf der Eisfläche präsent sein. Über die Laufzeit der Zusammenarbeit wurden keine Angaben gemacht.



Als Mobilitätspartner wird Skoda die Nachwuchstrainer des Verbandes mit Fahrzeugen ausstatten. "Wir legen großen Wert darauf, uns bundesweit in der Nachwuchsarbeit der Vereine zu engagieren“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl. Die Partnerschaft mit Skoda würde es den Vereinsbetreuern und Bundestrainern ermöglichen, deutschlandweit die Nachwuchsabteilungen zu besuchen, fügte Reindl hinzu.