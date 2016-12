Mietsenkung als Voraussetzung Übernahme von ATU noch in diesem Jahr

Die Mobivia Gruppe wird noch im Dezember die Übernahme der angeschlagenen Autowerkstattkette ATU vollziehen. Der französische Konzern baut seine führende Marktstellung in Europa damit weiter aus.

Nach der Einigung im Verkaufspoker um die angeschlagene Autowerkstattkette ATU mit rund 10.000 Beschäftigten soll die Übernahme noch in diesem Jahr vollzogen werden. «Wir haben nun die Chance, im Schulterschluss mit unserem künftigen Eigentümer Mobivia Groupe den Weg zurück zu Wachstum und Profitabilität fortzusetzen», teilte der Vorsitzende der ATU-Geschäftsführung, Jörn Werner, am Freitag im oberpfälzischen Weiden mit.



Der Verkauf solle noch im Dezember vollzogen werden. Werner bedankte sich in einem Schreiben bei den Beschäftigen für deren Geduld. Die Verhandlungspartner hatten sich am Donnerstagabend wenige Stunden vor Ablauf einer Frist geeinigt.



Mietsenkung als Voraussetzung

Wesentliche Bedingung des französischen Konzerns Mobivia war eine deutliche Reduzierung der Mieten für die rund 600 Werkstätten. Nach Unternehmenskreisen musste ATU für rund die Hälfte der Filialen bis zu 12 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen statt marktüblicher vier Euro. Die mit den wesentlichen Vermietern nun erzielte Übereinkunft werde zu einer langfristigen und erheblichen Reduzierung der jährlichen Mieten von ATU führen, teilte das Weidener Unternehmen mit.



Zunächst hatten die Immobiliengesellschaften für eine Einigung eine Sonderzahlung von 100 Millionen Euro gefordert. Hinter dem niederländischen Vermieter Lino stecken als Kreditgeber unter anderem die Deutsche Bank sowie Hedgefonds. Nach Angaben der IG Metall hat man sich letztendlich darauf geeinigt, dass der bisherige Haupteigentümer nunmehr 80 Millionen Euro an Sonderzahlung leistet. Weitere Details wurden nicht bekannt.



Mobivia Gruppe nun mit 2000 Werkstätten in Europa

Mobivia hatte bereits im September einen Kaufvertrag unter Vorbehalt unterschrieben. Monatelang war verhandelt worden, zuletzt stand die Einigung auf der Kippe, es drohte sogar die Insolvenz bei ATU. «Mit der Einigung ist ATU von einem dreifachen Joch befreit», sagte Udo Schmode von der IG Metall in Berlin. Das Unternehmen sei entschuldet, müsse in Zukunft keine Horrormieten mehr bezahlen und habe seit 14 Jahren keinen Hedgefonds mehr als Eigentümer. «Seit langer Zeit können die Mitarbeiter von ATU wieder den Kopf heben», sagte Schmode.



Mit der Übernahme von ATU baut die Mobivia Grupe ihre führende Marktstellung in Europa mit knapp 2000 Werkstätten und mehr als 20.000 Mitarbeitern aus. ATU soll unter der eigenen Marke als eigenständiges Unternehmen im deutschsprachigen Raum agieren und den Sitz in Weiden behalten. (dpa)