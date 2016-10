Elektrische Achse mit bis zu 2000 Newtonmetern Schaeffler betreibt High Performance mit 48 Volt-Technik

Norwegen will ab 2025 keine Benzin- und Dieselmotoren mehr neu zulassen. Die Grünen fordern diesen Schritt für Deutschland ab Jahr 2030. Widerstand kommt zu diesem Vorschlag von Union und SPD.

Der Zulieferer Schaeffler setzt nicht nur in der Entwicklung auf die Elektromobilität. Auch an seinen Standorten in Deutschland und im Ausland versucht das Unternehmen die Technologie voranzubringen.