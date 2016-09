Ausstattungspakete von Mopar Jeep fährt auffällig ins Gelände

Vor 75 Jahren durfte der erste Jeep überhaupt im Gelände nicht auffallen, um seine Passagiere nicht in Lebensgefahr zu bringen. In Friedenszeiten werden ab dem kommenden Jahr besonders der Wrangler und der Renegade zwischen Baum und Busch hervorstechen.

Wer seinen Jeep auffälliger und geländegängiger wünscht, kann künftig für die Baureihen Wrangler und Renegade spezielle Ausstattungspakete von Mopar bestellen. Erstmalig werden sie auf dem Pariser Autosalon (1. – 16.Oktober) vorgestellt, Anfang 2017 sollen sie für Kunden in Deutschland verfügbar sein.



Der Wrangler mit Mopar-One-Paket präsentiert sich in Paris in einer Hyper-Green genannten Außenfarbe mit schwarzem Lederinterieur. Im Kontrast zur grellen Lackierung sind etliche Außenteile in Schwarz gehalten, wie etwa Frontgrill, Tankverschluss, Trittbretter, der mit Halogenlampen bestückte Scheinwerferbügel oder der Lufteinlass auf der Motorhaube.

Mopar-Paket nur für die höheren Jeep-Ausstattungen

Mit dem Mopar-One-Kit soll der Offroader zudem mehr Geländekompetenz erhalten. Hilfreich dabei ist unter anderem ein Liftkit zur Erhöhung der Bodenfreiheit um gut 5 Zentimeter samt angepasster Lenkungsdämpfer. Zudem hat der Wrangler Unterfahrschutzbleche erhalten und wurde auf 17-Zoll-Alugussräder mit breiten Reifen im Format 265/75 gestellt. Das Mopar-Paket für den zwei- und viertürigen Wrangler wird in Kombination mit der Ausstattung Rubicon und dem 200 PS starken 2,8-Liter-Diesel angeboten.



Außerdem wird Jeep in Paris den Renegade im Mopar-Trimm vorstellen, der ebenfalls mit einem knalligen Grundton und schwarzen Kontrastakzenten auf sich aufmerksam macht. Für mehr Offroadfähigkeit sorgen auch hier ein Liftkit zur Erhöhung der Bodenfreiheit um 2,5 Zentimeter sowie eine großformatige Ganzjahresbereifung. Angeboten wird das Mopar-Paket für den Renegade in Kombination mit dem 103 kW/140 PS starken Zweiliter-Diesel und der Ausstattung Longitude. (SP-X)