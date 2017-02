Von Thomas Flehmer



Sicher, es sind nur zehn PS mehr – nur zehn PS, die sich im Vergleich zum Vorgänger wohl kaum bemerkbar machen würden. Doch im Zuge der Überarbeitung des Leons hat Seat auch die sportlichen Ableger Drei- und Fünftürer sowie Kombi mit noch mehr Fahrspaß ausgestattet als mit lediglich zehn weiteren PS ausgedrückt werden kann.



Der Leon Cupra 300 löst im Zuge des Facelift den 290 PS starken Vorgänger ab und erhält zudem die Nettigkeiten an Bord, mit denen auch schon der normale Leon ausgestattet wurde. Herauskommt eine Spaßmaschine mit alltagstauglichen Fähigkeiten.

Dass der 221 kW/300 PS starke Kompaktsportler das stärkste Serienmodell der Firmengeschichte ist, kann dabei als Randaspekt einfließen, wird aber vom Fahrspaß ziemlich schnell verdrängt. Denn der 2.0 TSI, der aus dem VW Golf R abstammt, vermittelt sehr schnell seine Stärken. Ausgestattet mit 380 Newtonmetern – 30 mehr als im Vorgänger – stößt der starke Löwe innerhalb von 4,9 Sekunden das Tor zur Sportwagenwelt auf, bis bei 250 km/h die Elektronik eingreift.



Doch die Höchstgeschwindigkeit sorgt nicht für den Genuss des Cupra 300. Das besorgen die Kurven der Landstraße auf denen der Leon zum wahren Cup Racer – denn dafür steht die Bezeichnung Cupra - avanciert. Ist das Sechsgang-DSG an Bord, fühlt sich der Laie auf der einsamen Landstraße dank der Schaltwippen wie ein Rallye-König. Der wirkliche Profi setzt dann auf den kleinen Dreitürer samt manuellem Sechsgang-Getriebe, um das Höchste der Gefühle herauszukitzeln.

© Seat

Egal, wer welche Variante favorisiert: Der Leon Cupra 300 macht einfach einen riesigen Spaß. Die Progressivlenkung ist direkt und der zu wählende Sportmodus macht das Fahrwerk für den Untergrund hart und sorgt auf diese Weise für das Maß an Sportlichkeit. Und die 300 PS werden so kultiviert abgerufen, dass der Fronttriebler nicht unter der enormen Kraft anfängt, am Lenkrad zu zerren.



Dank der adaptiven Fahrwerksregelung kann der 1,4 Tonnen schwere Leon Cupra 300 aber auch den Alltag bewältigen. Denn die Einstellungen von Sport und Komfort unterscheiden sich schon deutlich, was früher nicht immer der Fall war. Hier hat Seat aber die ansonsten in den Sportlern vorherrschende Härte aber deutlich gemildert, was natürlich auch den Beifahrern zu Gute kommt – und auch dem Geldbeutel.







Denn die rasante Fahrt auf Landstraße oder gar dem Rennkurs geht natürlich deutlich zu Lasten des Verbrauchs. Die je nach Variante – ob Drei- oder Fünftürer oder Kombi mit oder ohne Allrad und DSG – angegebenen 6,7 bis 7,2 Liter werden pulverisiert und nähern sich dem zweistelligen Bereich an.