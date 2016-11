Von Thomas Flehmer



Nicht immer lernen die Jungen von den Alten – der Weg kann auch umgekehrt gegangen werden. Mit dem Leon hat Seat den Verkaufsbestseller der spanischen VW-Tochter aufpoliert. Das kompakte Pendant zum Golf, dessen daparto.deaufgefrischte Variante in der vergangenen Woche in Wolfsburg vorgestellt wurde, profitierte dabei zugleich vom jüngsten Modell der Spanier.



Hinsichtlich der Technologie, die nun im Leon angeboten wird, kommt nämlich der Transfer vom Kompakt-SUV Ateca zum Kompaktwagen, der weiterhin als Fünftürer, als dreitüriger SC , als Kombi ST oder freigeistiger X-Perience angeboten wird, zustande.

So kann im Leon mit Doppelkupplung nun auch ein Stauassistent geordert werden, der auf dem Spurhalteassistenten und der automatischen Distanzregelung ACC fußt und bis zu einem Tempo von 60 km/h eigenständig das Stautempo mitgeht und auch die Spur wechselt. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen müssen die Hände trotzdem das Lenkrad berühren.



Weiterhin erkennt der Notbremsassist nun auch Fußgänger. Und ein Fernlicht-Assistent lenkt nun die LED-Scheinwerfer, die dem Leon gemeinsam mit dem neu gestalteten Kühlergrill sowie den Nebelscheinwerfern ein markanteres Aussehen verleihen, auch wenn der Spanier schon die emotionalste Komponente der Volkswagen-Kompakten besetzt. Mit der neuen Xcellence-Ausstattungsvariante wird der Auftritt mit verchromten Leisten ebenso verschärft wie mit neuen Raddesigns und den drei zusätzlichen Lackierungen Desire Rot, Mystery Blau und Boheme Lila, wobei gerade die Letztere nicht nur auf den weiblichen Part der Kunden zielen soll.

© Seat

Auch das Infotainment-System, für die Marke Seat mit der im Vergleich zu anderen Herstellern sehr jungen Kundengruppe, muss On Top sein und hat ebenfalls den Weg vom Ateca zum Leon gefunden. Anders als bei den sonstigen Modellen des VW-Konzerns ist die Bedienung des acht Zoll großen Monitors aufgebaut, aber ebenso intuitiv auch für ältere Seat-Fahrer bedienbar. Und natürlich darf das Easy-Connect-System nicht fehlen samt kabellosem Aufladen des Smartphones. Denn auch im Innern muss der emotionale Funke ja rüberspringen.



Das macht er auch schon mit dem 1,0 TSI Ecomotive. Der Dreizylinder des Volkswagen-Konzerns hat nun auch den Leon erreicht und treibt den kompakten Fünftürer innerhalb von 9,6 Sekunden in Richtung Tempo 100. Und der Sprintwert von unter zehn Sekunden fühlt er sich auch genauso an: Irgendwie schon ein sportlicher Antritt, dem aber kein Bums folgt. Trotzdem befriedigt der Dreizylinder mit harmonischer Kraftentfaltung und der nötigen Laufruhe alle Bedürfnisse, die nicht nur in der Stadt, sondern auch bei Überlandfahrten anfallen. Bis 202 km/h schafft es der Leon, der auf 200 Newtonmeter zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen zurückgreift und sich bei Fahrten um die 120 km/h mit 4,4 Litern begnügen soll.