Sie steht für die Marke Mercedes wie nur wenige andere Modelle: die E-Klasse. Die Limousine kommt nicht nur weitaus dynamischer daher als der Vorgänger, sie sieht auch deutlich jugendlicher aus. Was sie zu bieten hat, zeigt unser Fahrbericht.

Sehen Sie ihn auch noch vor sich? Den typischen Mercedes-Fahrer früherer Zeiten, gerne in einer E-Klasse oder einem der Vorgänger-Modelle? Mit Hut, Zigarre, offensichtlich viel Zeit und dieser schon an Arroganz grenzenden Ruhe? Ja, den Typus gab es mal, aber diese Zeiten sind schon längst vorbei.



Eine C-Klasse fährt sich heute schon ein bisschen wie ein Sportwagen und die massige S-Klasse lässt sich fast schon spielerisch bewegen, da sollte die neue E-Klasse natürlich nicht hintenanstehen. Das Ziel der Ingenieure war klar: Der bekannte Komfort des Fahrzeugs muss in der neuen Generation nochmals gesteigert, diesmal aber auch um eine gehörige Portion Agilität ergänzt werden. Denn in der E-Klasse sitzen ja noch meist richtige Selbstfahrer und das sind heute eben keine „typischen“ Mercedes-Besitzer mehr, sondern junge und junggebliebene Besserverdiener.



Dynamische Linienführung

Während das erst jetzt auf den Markt kommende T-Modell, also der Kombi, im Design noch sportlicher daherkommt und klar auch auf die Nutzung durch Familien und Freizeitsportler abzielt, hat sich die seit Frühjahr erhältliche Limousine einen Hauch von Distinguiertheit bewahrt. Allerdings versteckt sie sich gekonnt unter einer fast schon unerhört dynamischen Linienführung. Zwar sind die optischen Anleihen bei der kleineren C-Klasse und der großen S-Klasse offensichtlich, etwa im Front- und Heckbereich, doch wo die C-Klasse noch filigran wirkt und die S-Klasse ihre Größe auch durch geschicktes Design letztlich nicht völlig verbergen kann (oder auch will), findet die E-Klasse das gefühlt richtige Mittelmaß.



Hier sitzt jeder Strich und die modische, abfallende Dachlinie ist zwar nichts besonders, weil heute damit ja fast jede Limousine aufwartet, hier aber geht sie nicht mit Verrenkungen für die hinteren Passagiere bei Ein- und Ausstieg einher.



Womit wir beim Komfort wären, dem immer noch stärksten Kapitel auch dieser E-Klasse. Wer sich in die gut gepolsterten, ergonomisch einwandfreien Sitze fallen lässt und diese gegen Aufpreis vollelektrisch einstellt, ist für viele hundert Kilometer Fahrt am Stück bestens gerüstet. Übrigens auch hinten, denn bei 2,94 Metern Radstand haben selbst lange Beine keine Probleme, ihren Platz zu finden.



Verschiedene Fahrmodi

Schon das normale Fahrwerk mit selektiven, passiven Dämpfern ist nicht von schlechten Eltern, aber die 1130 Euro Aufpreis für das aktive Fahrwerk, im Mercedes-Sprech Dynamic Body Control genannt, sollten schon noch übrig sein. Zwar wird es kaum ein Fahrer zugeben, aber wenn es nicht gerade auf schnelle Autobahn- oder Kurvenfahrt geht, wird man auf die zwei Sportmodi verzichten und einfach die Comfort-Einstellung genießen. Hier schwebt man rückenschonend über die üblichen Verwerfungen unserer Infrastruktur hinweg. Glücklich, wer sich solches leisten kann.



Geht es zur Lenkung, zum Motor und zum Getriebe, müssen wir vor allem über die neue Agilität der E-Klasse reden. Das fängt schon mit der perfekten Neungang-Automatik an, die ja vor einiger Zeit den etwas betulicheren Siebengänger abgelöst hat. Man vertraue sich der Schaltung ruhig an, sie macht praktisch immer alles richtig und reizt bei eingestelltem Sport-Modus die Gänge auch gerne mehr aus. Angetrieben wurde der Testwagen übrigens von einem neuen Dieselmotor, der aus zwei Litern Hubraum 194 PS schöpft.



Und endlich, endlich ha2ben wir mal was zu meckern gefunden: Für dieses Fahrzeug und seine Ausstrahlung ist das Aggregat einfach viel zu laut. Vielleicht liegt es auch nur an der ansonsten himmlischen Ruhe in der E-Klasse, aber dieser Diesel war uns zu aufdringlich. Schade eigentlich, denn davon abgesehen passt er ganz gut zum Fahrzeug, sorgt mit bis zu 400 Newtonmetern Drehmoment (ab 1600 U/min) für üppigen Durchzug in jeder Lage. Und sparsam geriert sich der Motor auch. Zwar waren die rund vier Liter Normverbrauch von vornherein außer Reichweite, aber ein Testverbrauch von 5,6 Litern ist wirklich beachtlich, zumal wir auch einige schnelle Autobahnetappen absolvierten.



Teure Extras