Mehr Leistung für Kompaktsportler Seat Leon Cupra nun mit 300 PS unterwegs

Noch kein Seat-Modell hatte mehr Leistung: die spanische VW-Tochter wird vom neuen Leon die Cupra-Variante mit 300 PS anbieten, das sind zehn Pferdestärken mehr als beim Vorgänger.

Gerade erst hat Seat den neuen Leon vorgestellt, nun folgt bereits die nächste Neuerung. Wie der spanische Autobauer jetzt mitteilte, wird das Top-Modell Cupra eine Leistungssteigerung von zehn PS auf dann 300 PS erhalten. Mit diesem Leistungszuwachs des 2.0 TSI-Motors geht zudem auch ein Mehr an Drehmoment einher: Statt wie bisher 350 Nm wird der neue Cupra über 380 Nm verfügen. Es steht über ein Drehzahlband von 1800 bis 5500 Umdrehungen zur Verfügung.

Vielzahl von Assistenzsystemen

Um die Kraft auch souverän auf die Straße zu bringen, verfügt der Drei- und Fünftürer des Leon Cupra über ein Vorderachs-Differential, der Kombi ST ist mit Allradantrieb ausgestattet. Um das Maximum an Fahrspaß zu erzielen, ist der Cupra zudem mit einer adaptiven Chassis Kontrolle (DCC) und einem progressives Lenksystem ausgestattet. Über einen Fahrprogrammschalten können die fünf Modi Comfort, Sport, Eco, Individual und der Cupra-Modus ausgewählt werden.



Für Sicherheit an Bord des spanischen Kompaktsportlers sorgen eine Vielzahl von Fahrassistenzsystemen. Dazu gehören ein Stau- und Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitskontrolle und eine Front Assist in Verbindung mit dem ACC. Es ist nunmehr auch in der Lage, Fußgänger zu erkennen. Derzeit startet die Preisliste für den Cupra 290 als Dreitürer bei rund 33.500 Euro. Der Kombi kostet gut 35.000 Euro. Der Aufschlag für Allrad und DSG dürfte sich beim neuen ST auf gut 3000 Euro belaufen. Bestellbar sein wird der neue Cupra ab Ende Dezember. (AG/FM)