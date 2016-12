Anleihen vom Rio Kia Picanto wächst in die dritte Generation

Trotz einer Modellüberarbeitung bleibt der Basispreis für die Kia Soul unverändert. Das Modell der Koreaner steht damit nach wie vor für rund 17.000 Euro in der Preisliste.

Steffen Cost hält einen Marktanteil von Kia über 2,5 Prozent in Deutschland für möglich. Im Interview mit der Autogazette spricht der Deutschland-Chef der koreanischen Marke über gesundes Wachstum, den Unterschied in der Marken- und Produktwahrnehmung sowie einem gewissen Leiden am Erfolg der Marke.