Suzuki bietet für seinen Kleinwagen Ignis nun auch Allradantrieb an. In dieser Klasse hat so etwas sonst nur der Fiat Panda anzubieten. Doch wer über die Kraft der vier Räder verfügen will, muss dafür fast 16.000 Euro zahlen

So klein und schon Allrad. Mit dem neuen Ignis bietet Suzuki diese sichere Antriebsart in einem Kleinwagen, der gerademal 3,70 Meter kurz ist. Die Preise ab fast 16.000 Euro für den Allradler sind dagegen nicht Micro. Wer in seiner Schulzeit mit Latein gequält wurde, muss kein Wörterbuch bemühen. Ignis heißt auf gut deutsch „Feuer“ und steht in silbernen Lettern am Heck des kleinen Autos geschrieben.



Dabei ist der neue Suzuki mit diesem Namen alles andere als feurig. Begriffe wie putzig, stylisch oder seltsam kommen in den Sinn, denn so richtig einordnen kann man den Winzling nicht. Der Ignis, gerade im Schaufenster gelandet, gehört auf jeden Fall zu den kürzesten Viertürern, ist gleichzeitig recht hoch gebaut und überragt seine Rivalen im automobilen Zwergenland deutlich. Ein Micro-SUV, sagt Suzuki und spricht von einem neuen Fahrzeugkonzept in der Kleinwagen-Klasse.

Ein Drittel Allradnachfrage erwartet

Damit liegen die Japaner gar nicht falsch. Denn der einzige Rivale, der in dieser Größenklasse ebenfalls Allradantrieb bietet, ist der Fiat Panda 4x4, der mit 3,65 Metern sogar noch um fünf Zentimeter kürzer ist. Der Italiener jedoch wirkt mehr als normaler PKW, der Ignis eben als Abkömmling der so begehrten SUV-Gattung, die in verschiedenen Größen alljährlich Verkaufsrekorde produziert.



Irland im Winter, trotzdem knallgrüne grüne Wiesen, eine steife Brise vom Atlantik und immer wieder mal heftiges Nass von oben. Der erste Praxistest im Lilliput-Japaner, natürlich in der Allradversion, für die sich laut Marketing-Chef Christian Andersen gut ein Drittel der Kunden entscheiden wird. Beim Druck auf den Startknopf meldet sich das kleine Herz, das unter einer knuffig-kurzen Haube auf sein Tagwerk wartet. Deutlich vernehmbar, aber nicht blechern, 66kW/90 PS verteilt auf knapp über 1,2 Liter Hubraum. Da im Datenblatt in der Spalte Leergewicht gerade mal 945 Kilo verzeichnet sind, ist flottes Fortkommen zu erwarten.



Direkte Lenkung

© Suzuki In der Tat entpuppt sich der Ignis als wieselflinkes Spaßmobil, vor allem im Stadtverkehr von Dublin. Die direkte Lenkung ermöglicht rapide Spurwechsel, die Kürze bietet die Würze eines kleinen Wendekreises, die präzise 5-Gangschaltung beteiligt sich am Cart-Feeling mit knackig-kurzen Wegen, die sich fast das Prädikat „sportlich“ verdienen. Später dann, auf schmalen Landstraßen zwischen Hecken und Steinmauern, über mehr oder weniger steile Steigungen und um enge, nassgeregnete Biegungen herum, stellt sich ein Hauch von Ernüchterung ein. Da der kleine Motor auf die sonst übliche Turbounterstützung verzichten muss, wirkt er vor allem auf Steigungen deutlich angestrengt. Die Wahl des richtigen Ganges will also geübt sein, beim Überholen muss die Lücke im Gegenverkehr mit Bedacht genutzt werden.



Aber: Der Ignis will kein Sportwagen sein, seine künftigen Nutzer werden eher gleiten statt heizen und nicht im Twist um Kurven jagen wollen. Wobei der an sich recht einfach konstruierte Allradantrieb sehr gut auf Richtungsänderungen reagiert. In den meisten Fällen ist der Suzuki mit Frontantrieb unterwegs. Droht dessen Rädern der Haftungsverlust, kommt in Bruchteilen von Sekunden die Hinterachse ins Spiel. Alles mechanisch, ohne allzu viel elektronische Hilfe. Funktioniert prima und liefert vor allem auf rutschigem Untergrund ein Plus an Stabilität auch im Alltagsbetrieb. Von Schnee oder Matsch ganz zu schweigen.

Notbremsfunktion an Bord