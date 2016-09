Italiener bieten Diesel-SUV Maserati Levante: Warten auf den Orkan

SUVs boomen. Kein Wunder, dass immer mehr Sportwagenbauer entsprechende Modelle anbieten. Auch Maserati ist da keine Ausnahme – und bietet den Levante als Diesel mit 275 PS an.

Porsche hat angefangen, Jaguar, Lamborghini und sogar Bentley zogen nach. SUV-Riesen sind auch für die noblen Sportwagenbauer eine Erfolgsgeschichte. Bieten sie doch ein Übermaß an bulliger Kraft auch abseits von Rennpisten und Autobahnen, auch wenn man solche PS-Protze auf holprigem Geläuf nicht wirklich braucht. Insofern sind die 202 kW/275 PS, die der neue Maserati Levante Diesel (ab 70.500 Euro) auf alle vier Räder verteilt, nicht wirklich von Nöten.



Die sportliche Marke Maserati geht also fremd und bringt ein dickes SUV, das als erstes Modell in der 100jährigen Firmengeschichte auf Wunsch auch mit Anhängerkupplung zu haben ist. Etwas spät haben die Strategen der kleineren der beiden Fiat-Luxustöchter erkannt, dass die geräumigen und erhabenen Alleskönner den engen und flachen Sportflundern den Rang ablaufen können.



Hohe Nachfrage erwartet

Während ein Ferrari-SUV nicht in Sicht ist, darf sich die Schwester-Marke mit dem Dreizack jetzt an der Jagd auf die Bankguthaben der Besserverdiener beteiligen. Der Levante, nach einem Wind der Mittelmeerregion benannt, soll bei den wenigen Maserati-Händlern für einen Orkan sorgen. „Er wird schnell unser meistverkauftes Modell werden“, prophezeit Maserati-Chef Harald Wester und rechnet weltweit mit gut 30.000 Verkäufen im nächsten Jahr. Damit würde der Hochbeiner mehr Kunden anlocken als alle anderen Maseratis zusammen. Keine Utopie: Porsche hat´s mit Cayenne und Macan schon vorgemacht, die sich besser verkaufen als die klassischen Sportwagen.



Wobei auch der Levante eine Art Sportwagen ist, sich nur in einem 2,1 Tonnen schweren Fünf-Meter-Schiff versteckt hat. Da sich in Deutschland gut 75 Prozent der künftigen Eigner für die Diesel-Version des schönen Italieners entscheiden werden, fällt die Wahl der Antriebsarten nicht schwer. Auch wenn der rund 88.500 Euro teure Benziner (316 kW/430 PS) lockt, startet die erste Fahrt im mit 70.500 Euro auch recht exklusiven Selbstzünder.



Der Motor ist bekannt, arbeitet er doch auch im etablierten Ghibli, der ohnehin die Rolle des Genspenders für den Levante spielt. Das geht schon mit der Frontpartie los, die mit weit geöffnetem Kühlermaul und zentralem Dreizack-Logo für respektvolle Aufmerksamkeit sorgt. Die Gestaltung der Seitenpartie des Italo-Riesen mit nach hinten abfallender Dachpartie unterstreicht den Anspruch der Sportwagen-Legende auf Dynamik. Das Heck dagegen sieht dank glatter Formen eher brav aus. Das Innenleben des Levante gleicht dann wieder dem Ghibli, verwöhnt mit edlen Materialien, die je nach Kauflust und Etat aus der Aufpreisliste gewählt werden können.



Sonorer Sechszylinder