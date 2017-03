Dacia bietet in jedem Segment das günstigste Modell an. Trotz des völlig ausreichenden Purismus hat die Renault-Tochter dem Bestseller Sandero mehr Komfort zukommen lassen.

Von Thomas Flehmer



So haben es sich Fidel Castro, Che Guevara und Co. sicher nicht vorgestellt. 2008 konnten sich die alten Revolutionäre in einem humorigen TV-Spot an der Einführung des Dacia Sandero erfreuen, der allein schon durch seinen Namen mit den nicaraguanischen Sandinistas in Verbindung gebracht werden konnte, die im Jahr zuvor mit Daniel Ortega wieder einmal den Staatspräsidenten stellen konnten.



Die Nähe zur Revolution wurde aber auch durch den Auftritt des Kleinwagens deutlich. Die Rumänen ließen viele Annehmlichkeiten außen vor und konzentrierten sich auf das reine Autofahren von A nach B.

Dacia Sandero mit über 16 Zentimetern Bodenfreiheit

Doch mit der zweiten Generation – der ersten bei der Marke Dacia überhaupt – sowie der kürzlich erfolgten Überarbeitung erteilte die Renault-Tochter eine Absage an den völligen Purismus, der zu Beginn des Aufstiegs der Marke vorherrschte. Und mit einer Bodenfreiheit von 16,3 Zentimetern klopft der Sandero fast schon an das trendige SUV-Segment. Auf alle Fälle klappen Ein- und Ausstieg sehr bequem.



Hinzu kommen ein modischer Kühlergrill in Wabenstruktur mit LED-Tagfahrlichtern oder eine sehr gut funktionierende Rückfahrkamera machen aus dem Sandero noch kein Premium-Produkt, doch hat das günstigste Auto Deutschlands mehr Komfortelemente erhalten, um die Fahrten in dem 4,06 Meter langen Kleinwagen angenehmer zu gestalten, auch wenn das Türzuschlagen immer noch blecherner klingt als bei anderen Kleinwagen.

Günstige Komfortelemente für den Dacia Sandero

© AG/Flehmer Dacia hat sich an den Gepflogenheiten der Mitbewerber orientiert und alte Schrullen über Bord geworfen. So wanderten die elektrischen Fensterheber von der Mitte in die Türverkleidungen, die Hupe kann jetzt mittig auf dem Textillenkrad gedrückt werden.



Eine Berganfahrhilfe wäre zu Zeiten der Revolutionäre noch ebenso undenkbar gewesen wie die optionalen Gadgets zu einem vergleichsweise kleinen Preis. So gibt es das Media-Nav mit sieben Zoll großem Touchscreen für 180 Euro, die 15 Zoll großen Leichtmetallräder kosten 300 Euro, das Textillenkrad 100 Euro, die Einparkhilfe mit der Rückfahrkamera 350 Euro, sodass sinnvolle Zusatzkomponenten unter 1000 Euro zu haben sind.

Viel Platz im Dacia Sandero

© AG/Flehmer In der höchsten Ausstattungsvariante Lauréate verschönern zudem noch unter anderem Klimaanlage, Bordcomputer, Tempomat und Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung die Freude über den Kleinwagen, der sich damit auf Augenhöhe mit den Mitbewerbern befindet, auch wenn die verwendeten Materialien nicht unbedingt jedermanns Geschmack treffen. Ansonsten gibt es viel Freiheit für alle Insassen, sodass keine Platzängste aufkommen. Ebenso wenig im Kofferraum. Das Gepäckraumabteil zählt mit 320 bis 1200 Litern zu den größten in seiner Klasse.



Immerhin ersparen die etwas zu weichen Sitze auf längeren Fahrten den Müdigkeitswarner, da man die vorgeschlagenen Pausen gerne freiwillig annimmt. Keine Pause benötigt der dCi 90. Der bekannte Diesel mit 90 PS aus dem Renault-Regal arbeitet souverän und bringt den 1,2 Tonner dank eines Drehmoments von 220 Newtonmetern innerhalb von 11,8 Sekunden auf Tempo 100. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 173 Stundenkilometern reicht völlig aus.

Sparsamer Diesel des Dacia Sandero