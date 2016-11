Von Thomas Flehmer



Es gehört zu den Merkmalen des Herstellers aus Ingolstadt. Generationswechsel der einzelnen Modelle sind bei Audi nicht leicht zu erkennen. Beim neuen Q5 sieht es auf den ersten Blick ebenso aus. Dabei soll sich mit der ab Januar verfügbaren zweiten Auflage alles ändern, nur nicht die Spitzenposition im Kampf mit dem BMW X3 und dem Mercedes GLK, der nun als GLC firmiert.



„Neu bis in die letzte Schraube“ lautet das Motto des SUV. Auch wenn die Veränderungen zunächst kaum wahrnehmbar sind, sind die Neuerungen zum Teil schon gravierend sind.





Angefangen mit dem Produktionsstandort. Der Q5 läuft als erstes Audi-Modell von den Bändern der im letzten Monat im mexikanischen San José Chiapa eröffneten Fabrik und ist somit der erste echte Mexikaner von Audi, der bis auf die Asien-Region weltweit ausgeliefert wird. Die zweite Produktionsstätte befindet sich im chinesischen Changchun und ist auf die dortigen Märkte fixiert.



Ebenso unsichtbar für das Fahrzeug ist die neue und vom A4 und A5 abgenabelte eigenständige Plattform, auf der der Q5 nun basiert und zugleich um 34 Millimeter in der Länge auf 4,66 Meter zulegte, ebenso beim Radstand um schmale 12 Millimeter. Auch die Kopf- und Kniefreiheit erhöhte sich ebenso minimal wie auch das Kofferraumvolumen von 550 auf 610 Liter anwuchs, die bis auf 1550 Liter erweitert werden können.

© AG/Flehmer

Die recht zarten Verlängerungen der Ausmaßen zogen weitreichende Folgen nach sich. Zwar bleibt der Griff in die einzelnen Baukästen des Volkswagen-Konzerns erhalten, doch müssen die jeweiligen Komponenten den neuen Anforderungen angepasst werden. Egal, ob bei den Fahrassistenten, bei denen nun ein modifizierter Stauassistent den Weg hin zum pilotierten Fahren weiter legt bis zum predektiven Effizienz-Assistenten, der die zu fahrende Strecke im Voraus analysiert und das Auto darauf einstellt.



Ohne Umbauten kommen die Luftfederung und der Allradantrieb Quattro Ultra aus, da sie ihre Premiere bei Audi feiern. Besonders die Luftfederung lag den Ingenieuren am Herzen, da viele der bisherigen 1,6 Millionen Kunden die Härte des SUV bemängelten. Mit der so genannten Adaptive Air Suspension, die das Auto unmerklich anhebt, ist der Spagat zwischen Komfort und Dynamik gelungen, wie auf den ersten Testkilometern zu spüren war.



Wurden in der ersten Generation – übrigens nicht nur bei diesem Audi – die jeweiligen Straßenverhältnisse übermäßig hart ins Wageninnere transferiert, so filtert die Luftfederung nun die Stöße merklich. Auch wenn der Fahrmodus „Dynamic“ eingeschaltet ist, können die Kurven zwar noch direkter angegangen werden, ohne dass im Innern Panik ausbricht. Da auch das Geräuschniveau weiter abgesenkt wurde, können die Insassen den Aufenthalt an Bord in den gut konturierten Sitzen genießen.