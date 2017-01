Autogazette

Ratgeber - Auf Niveau von 2009: Günstiges Tankjahr 2016 Die Autofahrer haben im vergangenen Jahr so günstig wie vor sieben Jahren getankt. Allerdings scheint der Preis im Dezember eine Trendwende einzuleiten. Kraftstoffpreise ziehen weiter an

Stauprognose - Ferienende in neun Bundesländern: Rückreisewellen erhöhen Staugefahr Am kommenden Wochenende wird auf den Fernstraßen mit zeitweisem Stillstand gerechnet. Dabei fällt der Berufsverkehr aufgrund des Feiertags am Freitag in drei Bundesländern mehr oder weniger aus.