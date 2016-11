Ab 12.30 Uhr Premiere des VW Golf im Livestream

Der VW Golf ist das wichtigste Modell des Wolfsburger Autobauers. An diesem Donnerstag stellt der Autobauer das Facelift der siebten Generation vor. Verfolgen Sie die Vorstellung ab 12.30 Uhr im Livestream.

Der VW Golf ist das Lieblingsauto der Deutschen. Alle 40 Sekunden kauft irgendwer auf der Welt einen Golf. Nun präsentiert der Autobauer die Modellüberarbeitung seines Kompaktklasse-Modells an diesem Donnerstag in Wolfsburg. Verfolgen Sie die Premiere ab 12.30 Uhr im Livestream.







Seit dem Marktstart im Jahr 1974 wurden 33 Millionen Fahrzeuge verkauft, allein über eine Million Einheiten liefen im Vorjahr von den Bändern in Deutschland, Mexiko und China. Auf dem Heimatmarkt wurden im vergangenen Jahr 271.000 Exemplare neu zugelassen.



Äußerlich wird der Kunde bei der Modellüberarbeitung zweimal hinschauen müssen, das Facelift zu erkennen. Optischen Feinschliff erhielten lediglich Front- und Heckschürze sowie die Scheinwerfer und Rückleuchten. Das Übliche eben, wenn man dem Modell aus Kostengründen – die Investitionen in Presswerkzeuge hierfür würden in die Millionen gehen – nicht ans Blech gehen will. (AG)