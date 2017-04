Produktion in China Volvo kündigt erstes Elektroauto für 2019 an

Der schwedische Autobauer Volvo hat die Markteinführung seines ersten Elektroautos für 2019 angekündigt. Produziert werden soll das Fahrzeug in China, wie der Hersteller auf der Automesse in Shanghai bekannt gab.

Volvo will sein erstes Elektroauto im Jahr 2019 auf den Markt bringen. Das neue vollelektrische Modell basiert auf der kompakten Modular-Architektur (CMA) und wird in China produziert, wie der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende schwedische Autobauer auf der Automesse in Shanghai mitteilte. Dass die Wahl als Produktionsort auf China fiel, überrascht nicht. Denn China spielt bei der Elektromobilität eine wichtige Rolle.



Wichtigster Markt für E-Mobilität

„Volvo unterstützt den Fünfjahres-Plan der chinesischen Regierung für eine Verbesserung der Luftqualität. Dies deckt sich vollständig mit unseren Grundwerten: Schonung der Umwelt, Qualität und Sicherheit“, sagte Volvo-Chef Hakan Samuelsson. „Wir sind überzeugt, dass Elektrifizierung der Schlüssel für eine nachhaltige Mobilität ist“, fügte er hinzu. Bereits heute ist China der weltweit wichtigste Absatzmarkt für E-Autos. Mit einer Quote für E-Autos will die chinesische Regierung den Absatz von E-Autos weiter befördern.



Volvo plant bis zum Jahr 2025 eine Million elektrifizierte Volvo-Modelle auf die Straße zu bringen. So planen die Schweden derzeit auch ein vollelektrisch betriebenes Fahrzeug auf Basis seiner skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) für größere Modelle. Perspektivisch wollen die Schweden ihren Kunden in jeder Baureihe ein Modell mit Plug-in-Hybridantrieb anbieten. Derzeit produziert Volvo in China seine Modelle bereits in Daqing (V90/S90), in Chengdu (V60/S60) und in Luqiao, wo bald die 40er-Baureihe vom Band laufen soll. (AG/FM)