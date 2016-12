Fahrdienstvermittler weitet Tests aus Uber lässt Volvo XC90 autonom durch San Francisco fahren

Nach Pittsburgh folgt nun San Francisco: Der Fahrdienstvermittler Uber weitet seinen Test mit Roboterautos aus. Damit wird die nächste Phase der Zusammenarbeit mit Volvo eingeleitet.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber weitet seinen Test mit Roboterautos aus. Nach Pittsburgh können Passagiere nun auch in San Francisco in einem autonomen Volvo XC90 unterwegs sein. Zu den Besonderheiten des dichten Verkehrs in der kalifornischen Metropole gehörten mehr Fahrräder auf den Straßen und schmalere Spuren, erklärte Uber in einem Blogeintrag am Mittwoch. Unter anderem die Opel-Mutter General Motors schickt bereits ihre selbstfahrenden Autos in die Straßen von San Francisco.



Mit dem Start in San Francisco leitet Uber den nächsten Schritt seiner im August geschlossenen Kooperation mit Volvo ein. Ziel dieser Kooperation beider Unternehmen ist, das autonome Fahren voranzutreiben und die nächste Generation selbstfahrender Autos voranzutreiben. Die von Volvo entwickelten SUVs, die von Uber gekauft wurden, verfügen über spezielle Soft- und Hardware für das autonome Fahren.

Uber-Techniker mit an Bord

Zu erkennen sind die Testfahrzeuge an den auf dem Dach montierten Kontrolleinrichtungen. Zwar fahren die Fahrzeuge autonom durch die kalifornische Metropole, dennoch sitzt ein Uber-Techniker an Bord und überwacht die Fahrt. „Das Versprechen selbstfahrender Fahrgemeinschaften wird Realität", sagte Mårten Levenstam, bei Volvo Vizepräsident Produktplanung. Der Chef von Ubers Roboterwagen-Programm, Anthony Levandowski, rechtfertigte die Entscheidung der Firma in einem Blogeintrag, den Test ohne eine spezielle Erlaubnis für den Betrieb selbstfahrender Autos zu starten.