Grüne Plaketten bis 2018 Braune HU-Plaketten vor Jahresende wechseln

Wer noch mit einer braunen HU-Plakette herumfährt, sollte so schnell wie möglich einen Termin für die Hauptuntersuchung beantragen. Ein Punkt in Flensburg und Ärger mit dem Versicherungsschutz könnte das Nicht-Beachten nach sich ziehen.

Wer jetzt noch mit einer braunen Prüfplakette am Auto unterwegs ist, sollte so bald wie möglich einen Termin für die Hauptuntersuchung (HU) vereinbaren. Denn Anfang 2017 verlieren die Plaketten mit der Zahl 16 für alle Anhänger und Kraftfahrzeuge ihre Gültigkeit.



Für das kommende Jahr sind auf Kfz-Kennzeichen nur noch Plaketten in den Farben Rosa, Grün und Orange aktuell. Neuwagen, die erst in drei Jahren zur HU müssen, erhalten ein blaues Exemplar.

Bußgeld und Punkt drohen

Das Hinauszögern der fälligen Hauptuntersuchung lohnt sich nicht. Denn wer den Termin um mehr als zwei Monate überzieht, muss mit einer vertieften HU und damit verbundenen höheren Kosten rechnen, teilt die Prüforganisation Dekra mit. Außerdem können eine Verwarnung oder ein Bußgeld drohen. Nach zwei Monaten sind es 15 Euro, nach vier Monaten 25 Euro. Wer sich um acht Monate verspätet, zahlt 60 Euro und erhält außerdem einen Punkt in Flensburg. Außerdem kann es bei einem Unfall Ärger mit dem Versicherungsschutz geben.



Die HU-Plakette gibt es in sechs Farben, die in fester Reihenfolge aufeinander folgen; alle sechs Jahre beginnt der Zyklus wieder von vorn. Neben den genannten Farben gibt es das Prüfsiegel noch in Gelb. Den festen Farben-Zyklus gibt es in dieser Form seit 1980; zuvor waren die Plaketten aber ebenfalls jedes Jahr andersfarbig ausgeführt. (SP-X)