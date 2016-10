Zuwachs von 70 Prozent Tesla steigert Auslieferungen deutlich

Der Elektroautobauer Tesla hat seine Auslieferungen im dritten Quartal deutlich steigern können. Das Unternehmen von Elon Musk steigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Absatz um 70 Prozent.

Der Elektroautobauer Tesla hat seine Produktion im dritten Quartal deutlich ausgeweitet und seinen Absatz massiv gesteigert. Insgesamt lieferte die Firma des schillernden Tech-Milliardärs Elon Musk laut einer Mitteilung von Sonntag 24.500 Autos aus. Das waren rund 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Nach Startschwierigkeiten bei der Fertigung des seit Herbst 2015 erhältlichen Elektro-SUV Model X brachte Tesla nun schon 8700 Stück dieses begehrten Modells an die Kundschaft. Der Löwenanteil des Geschäfts entfällt mit 15 800 Auslieferungen weiterhin auf die Luxus-Limousine "Model S".



Rückwind für ambitionierte Ziele

Weitere 5500 Autos seien derzeit unterwegs zu den Kunden und würden in den Absatzzahlen für das vierte Quartal erfasst, erklärte Tesla. Nach zwei enttäuschenden Quartalen mit relativ schwachem Wachstum bedeuten die Ergebnisse Rückenwind für Musk und seine ambitionierten Ziele.



Der Star-Unternehmer aus dem Silicon Valley will die Produktion bis 2018 auf 500 000 und bis 2020 auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr hochfahren. Im dritten Quartal fertigte Tesla 25 185 Autos, das waren 37 Prozent mehr als im Vorquartal. Ein wichtiger Baustein in Musks Plan ist das "Model 3", der erste Mittelklassewagen von Tesla soll ab 2017 den Massenmarkt aufmischen: (dpa)