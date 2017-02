Ferienende in drei Bundesländern Winterurlauber erhöhen Staugefahr

Der Weg aus den Wintersportgebieten dauert am Wochenende länger © dpa

Am kommenden Wochenende sind vor allem die Strecken in die Wintersportgebiete heftig frequentiert. In drei Bundesländern sowie dem benachbarten Ausland enden die Ferien.

Am Wochenende vom 3. bis 5. März müssen sich besonders die Wintersportler auf ein zähes Heimkommen einstellen. In Bayern, dem Saarland, Teilen Baden-Württembergs, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Norwegen enden die Ferien, in Hamburg beginnen sie. Laut dem ADAC werden vor allem die Straßen Richtung Norden deutlich stärker belastet sein. Im übrigen Bundesgebiet sollte es dafür deutlich ruhiger zugehen. Auf folgenden Strecken ist die Staugefahr gegeben:



• A 1 Hamburg – Bremen – Münster – Dortmund – Köln

• A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

• A 3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

• A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

• A 6 Mannheim – Heilbronn –Nürnberg

• A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg –Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 24 Hamburg – Berlin

• A 81 Stuttgart – Singen

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

• A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 96 München –Lindau

• A 99 Umfahrung München



Ein identisches Bild ergibt sich auch im benachbarten Ausland. Auch hier werden die Heimfahrenden nicht allein auf den Fernstraßen sein.



Um nicht gleich im Stau zu stecken, klicken Sie vor Fahrtbeginn auf den Staumelder der Autogazette, der die Staus auf deutschen Fernstraßen anzeigt und sich alle fünf Minuten aktualisiert. (AG)



Lesen Sie mehr aus dem Ressort Stauprognose