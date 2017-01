Ferienende in neun Bundesländern Rückreisewellen erhöhen Staugefahr

Am kommenden Wochenende wird auf den Fernstraßen mit zeitweisem Stillstand gerechnet. Dabei fällt der Berufsverkehr aufgrund des Feiertags am Freitag in drei Bundesländern mehr oder weniger aus.

Am Wochenende vom 6. bis 8. Januar wird es voll auf den deutschen Fernstraßen. Laut dem ADAC treten vor allem am Samstag und Sonntagnachmittag die Urlauber die Heimreise an, da in neun Bundesländern die Weihnachtsferien enden. Zwar rechnet der Verkehrsclub auch schon mit erhöhtem Verkehrsaufkommen am Freitag, doch aufgrund des Feiertages Heilige Drei Könige wird der Ferienverkehr in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt nicht durch den Berufsverkehr gestört werden.



Am höchsten ist die Staugefahr auf folgenden Strecken:

• A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

• A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

• A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Oberhausen

• A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

• A 5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

• A 6 Metz/Saarbrücken – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Füssen/Reutte – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg

• A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 24 Hamburg – Berlin

• A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

• A 81 Singen – Stuttgart

• A 93 Kufstein – Inntaldreieck

• A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 96 München – Lindau

• A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Ausland gehen die Ferien zuende, sodass dort das Verkehrsaufkommen ebenso erhöht sein wird. Um den Staus auf deutschen Autobahnen und Landstraßen zu entkommen, klicken Sie vor Fahrtantritt auf den Staumelder der Autogazette, der sich alle fünf Minuten aktualisiert. (AG)