Skisaison dauert an Kaum Staugefahr auf deutschen Fernstraßen

Überwiegend freie Fahrt haben die Autofahrer am kommenden Wochenende © dpa

Am kommenden Wochenende hält sich die Staugefahr in Grenzen. Lediglich die Zu- und Abfahrten in den Skiregionen werden verstopfter sein als im Rest der Republik.

Am Wochenende vom 17. bis 19. März wird der Verkehr auf den Fernstraßen überwiegend ohne Störungen fließen. Der ADAC erwartet Staugefahren lediglich im Großraum Hamburg sowie den Skigebieten. In Hamburg enden die zweiwöchigen Winterferien, in den Bergregionen dauert die Skisaison weiter an. Laut dem Verkehrsclub drohen am ehesten auf folgenden Strecken Staugefahren:



• Großraum Hamburg

• A 1 Hamburg - Bremen - Münster – Köln

• A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

• A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

• A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

• A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen

• A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

• A 9 München - Nürnberg - Berlin

• A 93 Kufstein - Inntaldreieck

• A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München



Im benachbarten Ausland ergibt sich ein identisches Bild. Auch dort werden die Staugefahren lediglich in den Bergregionen erwartet.



Um trotz guter Ausgangslage nicht von einem Stau überrascht zu werden, klicken Sie vor Fahrtantritt auf den Staumelder der Autogazette, der sich alle fünf Minuten erneuert und die Staus auf deutschen Fernstraßen anzeigt. (AG)





