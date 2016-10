Höhepunkt der Herbstreisewelle Deutsche Urlauber treffen sich im Stau

Am kommenden Wochenende fährt es sich nur recht langsam durch die Republik. Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden während des Herbstes.

Am Wochenende vom 14. bis 16. Oktober treffen sich die deutschen Urlauber im Stau. Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden während der Herbstreisezeit. Insgesamt 13 Bundesländer befinden sich auf der Fahrt in die Ferien oder kehren gerade zurück. Hinzu kommen Urlauber aus den Niederlanden. Der Verkehrsclub rechnet mit einem höheren Verkehrsaufkommen in Richtung Süden, sodass auf folgenden Strecken die Staugefahren am höchsten sind:



• A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

• A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

• A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

• A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

• A 5 Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

• A 7 Füssen - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover – Hamburg - Flensburg

• A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

• A 9 München - Nürnberg - Berlin

• A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin

• A 61 Ludwigshafen - Koblenz – Mönchengladbach

• A 72 Hof - Chemnitz

• A 93 Kufstein - Inntaldreieck

• A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

• A 96 München - Lindau

• A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Umland herrscht starker Ferienreiseverkehr. Zu längeren Wartezeiten wird es bei der Einreise von Österreich nach Deutschland kommen.



Um den Staus aus dem Weg zu fahren, klicken Sie vor Reisebeginn auf den Staumelder der Autogazette, der die Staus auf deutschen Fernstraßen anzeigt und sich alle fünf Minuten aktualisiert. (AG)