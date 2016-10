Octavia, Rapid und Superb stark nachgefragt Skoda feiert historischen Monatsabsatz

Skoda befindet sich weiter auf dem Höhenflug. Die tschechische VW-Tochter toppte nicht nur auf dem größten Einzelmarkt das Vorjahresniveau gleich im höheren zweistelligen Bereich, sondern verkaufte so viele Fahrzeuge wie noch nie in einem Monat in der über 120-jährigen Unternehmensgeschichte.

Skoda setzt seinen Erfolgszug fort. Die tschechische VW-Tochter notierte im September bei 107.100 verkauften Fahrzeugen und einem Wachstum um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat den absatzstärksten Monat der über 120-jährigen Unternehmensgeschichte, wie der Importeur mitteilte.



„Wir freuen uns, den positiven Trend der letzten Monate auch im September fortsetzen zu können und dass unsere junge und moderne Modellpalette auf den Märkten gut ankommt“, gab sich Vertriebsvorstand Werner Eichhorn bescheiden angesichts des neuen Bestwertes.

China treibt Skoda zum Rekord

Vor allem das Wachstum in China trieb Skoda zum Rekord. Im Reich der Mitte feierte die Marke mit 32.000 verkauften Einheiten ebenfalls den absatzstärksten Monat aller Zeiten. Im Vergleich zum September 2015 entspricht das auf dem größten Einzelmarkt einem Plus über 34,4 Prozent.



Auch in den anderen Märkten legte Skoda zu. In Westeuropa wurde mit 45.800 Fahrzeugen ein Plus von 4,8 Prozent erzielt. Allein in Deutschland lieferte die Marke 16.300 Fahrzeuge aus und kam damit auf ein Wachstum über 6,2 Prozent.



In Zentraleuropa mit dem Heimatmarkt Tschechien wuchs Skoda bei 15.100 Auslieferungen um 13,7 Prozent. Und selbst auf dem schwachen Markt in Russland lag Skoda bei 4800 Fahrzeugen um knapp fünf Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Skoda Superb legt dreistellig zu