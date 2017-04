Premiere am 18. Mai Skoda Karoq folgt auf Kodiaq

Skoda hat den Namen seines neuen SUV bekannt gegeben. Wie beim Kodiaq wurde die tschechische VW-Tochter bei der Namensgebung des kompakten Geländegängers in Alaska fündig.

Skoda bleibt bei seiner neuen SUV-Reihe im hohen Norden. Nachdem bereits der Kodiaq nach einem in Alaska ansässigen Bären benannt wurde, hat auch der Karoq seinen Ursprung im nördlichsten Nordamerika. Der Name und die Schreibweise des Kompakt-SUV haben ihren Ursprung in der Sprache der Alutiiq, einem Ureinwohner-Stamm, der auf einer Insel vor der Südküste Alaskas lebt, teilte Skoda mit.



„Der Skoda Karoq ist ein komplett neu entwickeltes SUV, das in allen Dimensionen neue Maßstäbe für unsere Marke und in seiner Fahrzeugklasse setzt. Mit diesem neuen SUV gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in unserer SUV-Strategie“, sagte Skoda-Chef Bernhard Maier. Erstmals wird der Karoq am 18. Mai in Stockholm der Öffentlichkeit vorgestellt.



Skoda Karoq startet in zweiter Jahreshälfte

Autos werden von den Alutiiq mit ,Kaa’Raq‘ bezeichnet, ,Ruq‘ heißt übersetzt Pfeil, der im Markenlogo von Skoda eine zentrale Rolle spielt. Der Name Karoq ist ein Mix aus beiden Wörtern.



„Es ist uns wichtig, unserem neuen SUV einen kraftvollen Namen zu geben. Er wird gleichzeitig Teil einer modellübergreifenden Nomenklatur für unsere SUV“, so Vertriebsvorstand Werner Eichhorn, „zudem schaffen wir einen außergewöhnlichen und einprägenden Wiedererkennungswert für unsere Kunden“, so Eichhorn weiter.

Skoda Karoq eng verwandt mit dem VW Tiguan

Der Karoq tritt dabei an die Stelle des Yeti. Zudem bedient sich Skoda im Konzernregal der Wolfsburger. So erhält das Kompakt-SUV nicht nur die Gene des VW Tiguan, sondern wird mit Komponenten aus den diversen modularen Baukästen bestückt. Unter der Haube des 4,38 Meter langen Karoq arbeiten Drei- und Vierzylinder mit einem Leistungsspektrum zwischen 115 und 190 PS.



Preise für das neue SUV stehen noch nicht fest. Die Markteinführung startet im zweiten Halbjahr 2017 und ist Teil der Zukunftsstrategie 2025, bei der unter anderem vor allem die Erweiterung des SUV-Angebotes vorangetrieben wird. (AG/TF)