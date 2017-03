Skoda-Deutschland-Chef Frank Jürgens «Für uns steht die Rendite im Vordergrund, nicht die Absatzzahl»

Skoda erwartet in diesem Jahr in Deutschland erneut Bestwerte beim Absatz. Im Interview mit der Autogazette spricht Geschäftsführer Frank Jürgens über neue Modelle, Kundenzufriedenheit und darüber, was er unter gesundem Wachstum versteht.

Skoda befindet sich nach den ersten zwei Monaten des Jahres in Deutschland auf Wachstumskurs. Dabei sind der neue Kodiaq und die Modellüberarbeitung des Bestsellers Octavia noch nicht einmal auf dem Markt. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich Deutschlandchef Frank Jürgens mit Blick auf das Jahr 2017, für das er erneut Rekorde erwarte, wie der Manager im Interview mit der Autogazette sagte.

Unberechenbarer Markt

Ob es in diesem Jahr indes bereits mit dem mittelfristig angepeilten Ziel von 200.000 Einheiten klappt, wollte Jürgens nicht sagen. «Wir halten uns mit solchen Aussagen zurück, um nicht in die Situation zu kommen, einer Zahl hinterher zu laufen und dann irgendeinen wirtschaftlichen Unsinn zu machen», sagte Jürgens. Um konkrete Absatzzahlen zu nennen, sei der Markt einfach zu unberechenbar «Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und auf eine sehr gute Rendite.»



«Setzen auf nachhaltiges Wachstum»

Autogazette: Herr Jürgens, Skoda liegt nach zwei Monaten mit fast 27.000 neu zugelassenen Fahrzeugen bereits bei einem Plus von neun Prozent. Dabei sind der Kodiaq und der Octavia erst in diesen Tagen auf den Markt gekommen. Wird es erneut ein Rekordjahr für die Marke nach den 186.000 Einheiten des Vorjahres?



Frank Jürgens: Zunächst freuen wir uns darüber, dass die ersten zwei Monate so gut gelaufen sind. Zugleich haben wir bei der Vorstellung der beiden neuen Produkte bei unseren Händlern gerade eine tolle Resonanz mit über 200.000 Besuchern an einem Wochenende gehabt. Das bestätigt uns in der Annahme, dass wir die Ergebnisse des Vorjahres erneut übertreffen können.



Autogazette: Das bedeutet in Stückzahlen was?



Jürgens: Das kann ich Ihnen heute leider noch nicht sagen. Ich erwarte für Skoda in Deutschland jedoch ein Jahr der Rekorde. Gemeinsam mit unseren Händlern arbeiten wir intensiv daran, den Erfolg der Marke Skoda fortzuführen. Das sind nicht nur harte Absatzzahlen, dazu zählen auch viele andere Faktoren wie zum Beispiel die Kundenzufriedenheit.



Autogazette: Im Dezember nannten Sie als mittelfristiges Ziel für die Marke einen Absatz von 200.000 Fahrzeugen. Warum trauen Sie sich nicht zu sagen, dass dieses Ziel bereits in diesem Jahr erreicht werden kann?



Jürgens: Wir halten uns mit solchen Aussagen zurück, um nicht in die Situation zu kommen, einer Zahl hinterher zu laufen und dann irgendeinen wirtschaftlichen Unsinn zu machen. Der Markt ist so unberechenbar, dass man guten Gewissens keine konkrete Absatzzahl nennen kann. Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und auf eine sehr gute Rendite.



«Schlicht zu früh, etwas zum Kodiaq zu sagen»

© AG/Mertens Autogazette: Skoda bringt in diesem Jahr elf Neuheiten bzw. Modellüberarbeitungen auf den Markt, darunter Volumenbringer wie Kodiaq und Octavia. Wäre alles andere als ein Wachstum von weniger als 7,5 Prozent nicht eine Enttäuschung, nachdem es im Vorjahr 3,5 Prozent waren?



Jürgens: Nein, wäre es nicht. Für uns steht die Rendite im Vordergrund, nicht die Absatzzahl, die man auch durch Tageszulassungen künstlich in die Höhe treiben kann. Bei der Rendite war im Vorjahr nicht nur die Marke erfolgreich, sondern auch der Handel.



Autogazette: Der Handel kam auf eine Rendite von 1,8 Prozent...



Jürgens: ...ja. Wir waren von einer Händlerrendite von 1,6 Prozent ausgegangen, geworden sind es dann sogar 1,8 Prozent. Das sind 0,1 Prozent mehr als noch in 2015 – und das, obwohl die Händler in das neue Showroom-Konzept investiert haben. Das verstehen wir unter gesundem und nachhaltigem Wachstum.



Autogazette: Vom Yeti setzten Sie im Vorjahr 20.500 Einheiten ab. Wird sich der Kodiaq auf diesem Niveau bewegen?



Jürgens: Ich bin davon überzeugt, dass der Kodiaq eine relevante Rolle in seinem Segment spielen wird. Es ist schlicht zu früh etwas zum Kodiaq zu sagen, da er soeben erst startet und damit in diesem Jahr nur zehn Monate in der Verkaufsstatistik sein wird.



Autogazette: Sie sprachen ja davon, dass der Kodiaq für Sie zu den Volumenmodellen gehört. Ab wann fängt bei Ihnen denn ein Volumenmodell an?



Jürgens: Immer dann, wenn ein Auto im Segment signifikant erkennbar ist. Es gibt aktuell eine extreme Dynamik im Geländewagen-Segment.



«Digitalisierung hat hohen Stellenwert»

© Skoda Autogazette: Im Vorjahr haben Sie 139 Großkundenleistungszentren geschaffen. Erwarten Sie im Flottengeschäft das größte Wachstum für die Marke in diesem Jahr?



Jürgens: Ich denke, dass wir in diesem Jahr eher gleichmäßig wachsen werden. Wir sind nun mit der Verfügbarkeit des Kodiaq und dem überarbeiteten Octavia auch im Privatkundenmarkt wieder bestens aufgestellt. Vieles, was wir durch den Wegfall des Roomster im Vorjahr verloren haben, haben wir im Großkundengeschäft ausgleichen können. Jetzt besitzen wir mit dem Kodiaq ein Fahrzeug, das beide Gruppen anspricht. Das wird sehr spannend sein, wie sich die Zielgruppen entscheiden.



Autogazette: Sie wollen mittelfristig auf einen Fahrzeugbestand von zwei Millionen kommen, derzeit sind es 1,8 Millionen. Also erreichen Sie dieses Ziel schon dieses Jahr.



Jürgens: (lacht) Netter Versuch. Sie dürfen beim Fahrzeugbestand nicht vergessen, dass es auch Fahrzeuge gibt, die aus Altersgründen wieder vom Markt genommen werden. Wir berichten über das Erreichen dieses Zieles, wenn es soweit ist.



Autogazette: Welche Rolle spielt für Skoda die Digitalisierung? Serienmäßig bieten Sie neuerdings in ihren neuen Modellen Skoda Connect an, mit dem man Dienste rund um das Fahrzeug und weitere Infotainment-Angebote nutzen kann.



Jürgens: Das Thema Digitalisierung und Konnektivität hat für Skoda einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben uns bewusst entschieden, bei unseren neuen Modellen Octavia und Kodiaq serienmäßig Skoda Connect anzubieten. Es gibt mittlerweile ja nicht nur eine hohe Affinität von jüngeren, sondern auch von älteren Kunden zu diesem Thema. Es ist altersübergreifend interessant, seine mobilen Endgeräte mit dem Fahrzeug zu vernetzen und Dienste rund um das Fahrzeug und die Klaviatur der Infotainmentangebote zu nutzen. Wir können dem Kunden hier einen zusätzlichen Service anbieten – und das serienmäßig. Es könnte sein, dass das eine markenprägende Eigenschaft bei uns wird.





«Skoda Connect ist Simply clever»