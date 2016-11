Unterwegs zum Rekordabsatz Skoda verkauft eine Million Autos bereits im November

Skoda hat bereits einen Monat vor Ende des Jahres mehr als eine Millionen Autos weltweit abgesetzt. Besonderen Anteil an diesem Erfolg hat das Flaggschiff Superb.

Der Erfolgskurs der VW-Tochter Skoda geht weiter. So konnte der tschechische Autobauer am gestrigen Mittwoch bereits einen Monat vor Ablauf des Jahres mehr als eine Million Autos absetzen, wie das Unternehmen am Deutschlandsitz in Weiterstadt mitteilte. Im Vorjahr hatte die Marke mit dem Pfeil diesen Absatz erst nach zwölf Monaten erreicht.



Besonderen Anteil an diesem Absatzerfolg hatte das Flaggschiff Superb. In den ersten zehn Monaten des Jahres entschieden sich weltweit 115.000 Kunden für dieses Modell, ein Zuwachs von beachtlichen 85 Prozent.

Weiteres Wachstum mit Skoda Kodiaq

„Das laufende Geschäftsjahr zeigt, dass Skoda mit einer modernen Modellpalette auf den internationalen Märkten nachhaltig neue Kundensegmente erschließen kann“, sagte Skoda-Chef Bernhard Maier. Dieser Wachstumskurs in 2016 soll sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Dabei setzt Maier auf den neuen SUV Kodiaq , der im bislang am schnellsten wachsenden Segment unterwegs ist. Der Kodiaq ist ab sofort für einen Preis von 24.4900 Euro in der Preisliste.



Den größten Anteil am Erfolg der Tschechen hat indes der Oktavia. Von seinem Bestseller lieferte Skoda in den ersten zehn Monaten des Jahres 361.700 Exemplare an Kunden aus. Weiteren Absatzschwung soll im kommenden Jahr auch die Modellüberarbeitung des Octavia bringen. (AG)