Zuwachs von fast sieben Prozent Schaeffler mit Umsatzplus im ersten Quartal

Der Zulieferer Schaeffler ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. So konnte der Konzern im ersten Quartal seinen Umsatz um fast sieben Prozent steigern. Größter Wachstumstreiber war dabei China.

Schaeffler hat das neue Jahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum begonnen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sei der Umsatz im ersten Quartal um 6,9 Prozent (währungsbereinigt 5,4 Prozent) auf 3,6 Milliarden Euro gestiegen. Im Automotivgeschäft konnte das Unternehmen aus Herzogenaurach einen Zuwachs um 8,3 Prozent (7 Prozent) auf rund 2,8 Milliarden Euro erzielen.

Starkes Wachstum in China

Getragen wurde das Wachstum dabei vor allem von China, wo Schaeffler um knapp über 20 Prozent zulegen konnte. In der Industriesparte konnte man in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,4 Prozent auf 783 Millionen Euro zulegen. „Wir sind gut in das neue Jahr gestartet. In unserem Automotive-Geschäft setzen wir unser Wachstum über dem Markt kontinuierlich fort. In unserem Industriegeschäft sind wir zurück auf Wachstumskurs“, sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld.



Mit Blick auf die verschieden Märkte konnte Europa um 2,9 Prozent (2,2 Prozent), die Region Amerika um 9,9 Prozent (5,5 Prozent) und Greater China um 18,3 Prozent (19 Prozent) zulegen. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 435 Millionen Euro, einem Zuwachs von 3,3 Prozent. Das Konzernergebnis lag mit 279 Millionen Euro bei einem Plus von 10,3 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein währunsgbereinigtes Umsatzwachstum von vier bis 5 Prozent. (AG/FM)