Auftritt auf CES Schaeffler zeigt Lösungen für urbane Mobilität

Schaeffler wandelt sich vom Zulieferer zum Anbieter von Mobilitätslösungen. Neben der Vernetzung und dem automatisierten Fahren präsentiert das Unternehmen auf der CES in Las Vegas auch seinen Bio-Hybrid.

Der Zulieferer Schaeffler will die Mobilität der Zukunft mitgestalten. Was das Unternehmen aus Herzogenaurach darunter versteht, wird man Anfang Janauar auf der CES in Las Vegas präsentieren. „Wir zeigen, wie die Visionen von automatisiertem Fahren, Elektrifizierung und Vernetzung in die Realität zu bringen sind“, sagte Entwicklungsvorstand Peter Gutzmer.



Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Schaeffler wird dabei der Bio-Hybrid stehen. Es ist eine Lösung für urbane Mobilität. Der Bio-Hybrid ist dabei nicht nur überdacht und schützt die beiden Insassen dabei nicht nur vor schlechtem Wetter, sondern soll mit seiner Breite von gerade einmal 85 Zentimeter und einer Länge von zwei Metern eine hohe Fahrstabilität aufweisen. Dabei unterstützt ein von Schaeffler konzipierter Elektroantriebsstrang den Fahrer beim Vortrieb.

Mobilität für Ballungsräume

„Mobilitätsbedürfnisse in den stark wachsenden Ballungsräumen werden sich in Zukunft verändern. Uns reicht es aber nicht, nur abstrakte Visionen zu skizzieren. Mit dem fahrbereiten Prototyp zeigen wir, dass wir die Fähigkeit besitzen, Produkte Realität werden zu lassen“, sagte der Entwicklungschef. Der Bio-Hybrid kann dabei nicht nur für den Individualverkehr in den Städten fungieren, sondern auch als Cargo-Bike für Lieferdienste in der Innenstadt.