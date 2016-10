Premiere auf CES Rinspeed Oasis: Unterwegs in einer grünen Oase

Die Mobilität ändert sich – und damit auch das Erscheinungsbild der Fahrzeuge. Auf der Computermesse CES im Januar in Las Vegas präsentiert Rinspeed sein Zukunftsmobil Oasis.

Das Auto in Zukunft nicht mehr so aussehen werden wie heute, hatte Mercedes bereits vor zwei Jahren auf der Computermesse CES mit dem Forschungsfahrzeug F 015 gezeigt. Im kommenden Jahr stellt Rinspeed in Las Vegas ihren nächsten automobilen Entwurf für das Auto der Zukunft namens Oasis vor. Das Zukunftsmobil soll einige besondere Lösungsansätze für die innerstädtische Mobilität in sich vereinen. Als besonderen Kontrast zu den lebensfeindlichen Betonwüsten der Städte fährt das Konzeptauto sogar eine grüne Mini-Oase im Innenraum spazieren.



Besonders auffällig am kompakten Zweisitzer ist seine weitgehend transparente Außenhaut. Statt von Blechwänden eingemauert, sitzen die Passagiere auf gemütlich wirkenden Sesseln in einem lichtdurchfluteten Glashaus. Auf ein Panorama-Glasdach wurde allerdings verzichtet, stattdessen ist das Dach mit Solarzellen gepflastert, was einen kleinen Beitrag zu einer besseren Energiebilanz leisten dürfte.



Rein elektrisch unterwegs

Wie es sich für ein Auto der Zukunft gehört, fährt der Oasis rein elektrisch. Nähere Angaben zur Antriebstechnik macht Rinspeed keine, was aber ohnehin nur noch am Rande erwähnenswert erscheint, denn leistungsfähige Batterien und E-Motoren sind in alle Dimensionen skalierbar.



Ein derzeit ebenfalls beliebtes Thema der Autoindustrie betrifft die Fähigkeit, autonom zu fahren. Auch hierzu macht Rinspeed noch keine konkreten Angaben, doch ist auf einer Computerretusche des Oasis ein Lenkrad zu sehen, welches auf einem zweiten Bild zu einem Tablett mit Getränkehaltern umfunktioniert wurde. Sehr wahrscheinlich kann man im Oasis also vom manuellen in einen autonomen Fahrmodus wechseln.



Windschutzscheibe als Riesenscreen