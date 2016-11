Das Daimler-Werk in Bremen hat laut Daimler-Chef Dieter Zetsche den Zuschlag für die Produktion der Elektroautos erhalten. Bis das erste Produkt die Hallen verlässt, fließt aber noch viel Wasser die Weser hinunter.

Varsovia Motor kündigt eine utopisch anmutende Luxuslimousine mit elektrischem Antrieb an. Per Range Extender soll das Fahrzeug bis zu 850 Kilometer zurücklegen können, während die Insassen im Fond per Großbildleinwand unterhalten werden.