Alfa Giulia und E-Klasse auf dem Podium Peugeot 3008 erobert Titel «Car of the Year»

Doppelte Freude für Peugeot. Am Vormittag wurde die Übernahme von Opel perfekt gemacht. Am Nachmittag wurde der 3008 in Genf zum Auto des Jahres gekürt.

Was für ein Tag für Peugeot. Während am Vormittag PSA Peugeot Citroen und General Motors die Übernahme von Opel durch den französischen Konzern vereinbarten, krönte der 3008 am Nachmittag die Feierlichkeiten.



In der Finalrunde setzte sich das Kompakt-SUV gegen seine sechs Mitbewerber durch. 58 Automobil-Journalisten aus 22 europäischen Ländern kürten letztendlich den 3008. "Die Jury erkennt an, dass der Marktanteil von SUVs und Crossover Cars immer weiter steigt. Der Peugeot ist ein würdiger Gewinner", sagte Jurypräsident Hakan Matson, Autoexperte der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

Peugeot 3008 mit 23 Stimmen Vorsprung

Mit 319 Stimmen gewann der Peugeot mit 23 Stimmen Vorsprung vor der Alfa Romeo Giulia, die auf 296 Zähler kam. Mit einigem Abstand belegte die neue Mercedes E-Klasse mit 197 Punkten den dritten Rang.



Auf den weiteren Plätzen folgen der Volvo S90/V90 mit 172 Punkten, der Citroen C3 belegt sechs dahinter den fünften Platz knapp vor dem Toyota G-HR, der einen Zähler weniger aufweist. Mit 135 Zählern rundet der Nissan Micra das Feld der Finalisten ab.

Fünfter Erfolg für Peugeot

Im Zuge der am Montag unterzeichneten Übernahme von Opel durch PSA löst der 3008 zugleich den Opel Astra als Titelträger des vergangenen Jahres ab. Für Peugeot ist es der fünfte Erfolg bei der seit 1964 ausgetragenen Wahl. Zuletzt hatte 2014 der 308 triumphiert.



„Ich bin besonders glücklich und stolz, dass der neue Peugeot 3008 zum ‚Auto des Jahres 2017' gewählt wurde. Diese Auszeichnung krönt die hervorragende Arbeit, die durch die Teams der Marke und der Groupe PSA in den vergangenen fünf Jahren geleistet wurde", sagte Jean-Philippe Imparato, Generaldirektor der Marke Peugeot, der den Preis in Genf entgegen nahm. (AG/TF)