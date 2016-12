Die Elektroprämie hat in den ersten Monaten die Autofahrer noch nicht elektrisiert. Doch ab dem kommenden Jahr bieten die alternativen Antriebe wirklich gute Alternativen.

Seit dem 2. Juli gib es 4000 Euro Förderung für ein Elektroauto, 3000 Euro für einen Plugin-Jybriden. Gezündet hat die Prämie bisher noch nicht. Doch da könnte sich im kommenden Jahr ändern. Denn die Reichweite der reinen Elektrofahrzeuge wächst an und mindert die Reichweitenängste.



Mit Spannung erwartet wird das neue Elektro-Modell von Opel: Der Ampera-e soll – zumindest in der Theorie – mit einer Akkuladung bis zu 500 Kilometern weit kommen, Bestwert für einen Nicht-Tesla. Technisch basiert der Opel auf dem US-Modell Chevrolet Bolt, von dem auch die Crossover-Karosserie übernommen wird. Die Preise dürften bei 35.000 Euro starten.

Smart mit neuer Elektroversion

Smart bringt seinen Kleinstwagen ab April auch in der Elektroversion. Neben dem Zweisitzer Fortwo Electric Drive gibt es dann erstmals auch einen elektrisch angetriebenen Viersitzer Forfour, beide mit dem 60 kW/81 PS starken E-Motor. Die Reichweite steigt leicht auf 160 Kilometer, mit 21.949 Euro wird der Kleinst-Stromer günstiger als zuletzt.



Angesichts wachsender Konkurrenz in diesem und kommenden Jahr erhalten einige Modelle ein Update, bei der vor allem das Reichweitenplus im Fokus steht. Nachdem BMW i3 (300 km) und Nissan Leaf (250 km) bereits 2016 aufgestockt haben, legen 2017 VW e-Golf (300 Kilometer, um 35.000 Euro) und Renault Zoe (400 Kilometer, ab 24.900 Euro plus Batteriemiete) nach. Die Franzosen bringen nächstes Jahr auch den elektrisch getriebenen Kangoo mit einem neuen Aktionsradius von theoretisch 270 Kilometern in den Markt.

Mini feiert Elektro-Premiere