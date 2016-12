Kleinwagen mit Offroad-Look Opel gibt Preis für Karl Rocks bekannt

Opel wird den Karl Rocks für deutlich unter 13.000 Euro anbieten. In dem Kleinwagen mit Offroad-Look kommt ein Einliter-Dreizylinder mit 75 PS zum Einsatz.

Zum Basispreis von 12.600 Euro bietet Opel nun den Kleinstwagen Karl als höher gelegte „Rocks“-Variante im Offroad-Look an. Neben Stoßfängern und Radkasten-Planken im SUV-Stil zählen unter anderem Klimaanlage und Berganfahr-Assistent zur Ausstattung des Fünftürers, Allradantrieb ist nicht zu haben.



Dreizylinder mit 75 PS

Als Motor kommt ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 55 kW/75 PS zum Einsatz, den es außer als reinen Benziner auch in einer Flüssiggasvariante gibt. Für die Kraftübertragung stehen eine manuelle Fünfgangschaltung und ein automatisiertes Fünfganggetriebe zur Wahl.



Der Aufpreis für den Karl „Rocks“ gegenüber dem vergleichbar ausgestatteten Karl „Active“ beträgt 610 Euro. Top-Modell bleibt der Karl „Innovation“ für 13.155 Euro, der zusätzlich unter anderem über den Online-Butler On Star und Klimaautomatik verfügt. Wichtigster Konkurrent für den Crossover-Kleinstwagen ist der VW Cross Up für 14.000 Euro. (SP-X)