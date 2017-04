Technisch verwandt mit Peugeot 3008 Opels drittes X: Grandland X feiert Premiere auf der IAA

Opel fährt auf der IAA in Frankfurt im Herbst das bisher größte Mitglied der X-Familie vor. Der Grandland X ist weniger auf das Gelände als für Fahrten auf dem Boulevard vorgesehen.

Opel erweitert die X-Familie. Nach dem Mokka X und dem Crossland X feiern die Rüsselsheimer auf der IAA in Frankfurt im September Premiere mit dem Grandland X. Der Name ist dabei Programm, schließlich ist der Grandland X mit 4,48 Metern rund 20 Zentimeter länger als die beiden Geschwister.



„Der Grandland X sieht mit seinem sportlichen Design fantastisch aus und wird dafür sorgen, dass sich neue Kunden für die Marke Opel begeistern. Über die charakteristischen SUV-Qualitäten hinaus hat er zudem reichlich Top-Technologien im Gepäck, die ihn sicher und dynamisch zugleich machen“, sagte Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann.

Opel Grandland X ohne Allradantrieb

Wie so häufig in dem boomenden Segment verzichtet Opel beim Grandland X, der technisch verwandt mit dem Peugeot 3008 ist, auf den Allradantrieb. Wie beim Pendant aus Frankreich sorgt dafür eine elektronische Traktionskontrolle für den nötigen Grip – auch bei Fahrten im leichten Gelände.



Mehr Wert legt das Kompakt-SUV aber auf das Auftreten auf dem Boulevard. Hier kommt der Offroad-Look gut zur Geltung. „Der neue Grandland X wirkt kompakt, sportlich und muskulös. Und durch die konsequente Weiterentwicklung der Opel-Designphilosophie haben wir ein SUV geschaffen, das mit dieser Sportlichkeit und Eleganz zum absoluten Blickfang in seinem Segment wird“, sagt Opel-Chefdesigner Mark Adams und setzt dem späteren Debütanten hohe Ziele in seiner Klasse.

Opel Grandland X leuchtet den Weg aus

© Opel Im Innenraum erwarten die bis zu fünf Personen bei einem Radstand von 2,68 Metern gute Platzverhältnisse mit erhöhten Sitzen, die ein Plus an Rundumsicht garantieren. Das Kofferraumvolumen fasst zwischen 514 und 1652 Liter, die per Fußkick und sich anschließend automatisch zu öffnender Heckklappe erreicht werden können.



Komfort und Sicherheit bietet eine große Auswahl an Fahrsicherheitssystemen. Stadionhelles Fahrlicht verspricht Opel dank der adaptiven Voll-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht sowie Fernlichtassistent und automatischer Leuchtweitenregulierung.

Preise für Opel Grandland X stehen noch nicht fest