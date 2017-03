SUV startet unter 17.000 Euro Opel nennt Preis für Crossland X

Der Opel Crossland X soll den Absatz beflügeln. Nun hat der Rüsselsheimer Autobauer den Preis für sein neues Modell bekannt gegeben.

Opel hat den Preis des neuen Crossland X bekannt gegeben: Das in Kooperation mit dem PSA-Konzern entstandene Crossover-Modell wird für einen Einstiegspreis von 16.850 Euro erhältlich sein. Der Crossland X basiert auf der gleichen Plattform wie der Nachfolger des Citroen C3 Picasso. Zum Marktstart werden von dem Crossland X insgesamt fünf Motorisierungen zur Wahl stehen.



Basisbenziner ist der 1,2-Liter-Motor mit 81 PS und einem Verbrauch von 5,1 Liter (CO2-Wert 114 g/km). Daneben gibt es den 1.2 Liter Turbobenziner mit manuellem Fünfganggetriebe als Ecotec-Variante und einem Verbrauch von 4,8 Litern und einer Leistung von 110 PS. Ebenfalls mit 110 PS unterwegs ist der 1,2 Liter-Dreizylinder mit Sechsstufen-Automatik (5,3 Liter Verbrauch). Am obersten Ende des Leistungsspektrums steht der 1.2 Turbo mit 130 PS und einem manuellen Sechssganggetriebe. So unterwegs sprintet der Crossland X in 9,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 206 km/h.



Neben den Benziner gibt es zudem noch drei turboaufgeladene Dieselmotoren: Der 1.6 Liter-Diesel (ab 19.300 Euro) leistet 99 PS. Von ihm ist auch eine Ecotec-Variante im Angebot. Stärkster Selbstzünder ist der 1.6 Liter-Diesel mit 120 PS.



Weiteres Wachstum angepeilt

"Der Crossland X wird unseren Absatz in diesem Jahr positiv beeinflussen und damit entscheidend zu unseren Wachstumszielen beitragen", hatte Opel-Vertriebschef Peter Christian Küspert der Autogazette am Dienstag auf dem Autosalon Genf gesagt, auf dem der Crossland X seine Publikumspremiere feiert. "Bislang konnten wir im SUV-Segment nur unseren Mokka X anbieten, jetzt kommt erst der Crossland X, dann der Grandland X, sodass wir drei Modelle in diesem stark wachsendem Segment anbieten können."



Um die Kunden von einem Kauf zu überzeugen hat Opel sein neues SUV-Modell mit einer Vielzahl von technischen Features ausgestattet. Dazu gehört neben einem Head-Up-Display und Fahrassistenzsystemen auch das Telematik-System OnStar, das ab der Ausstattungsvariante Edition serienmäßig an Bord ist. Erstmals im Angebot ist bei OnStar auch ein neuer persönlicher Service, mit dem man sich von OnStar-Berater beispielsweise ein Zimmer in einem Hotel suchen und reservieren lassen kann. Auch eine Parkplatzsuche ist möglich.



In diesem Jahr wird Opel insgesamt sieben neue Modelle (Motto "7 in 17") auf den Markt bringen. Dazu gehört neben dem Crossland X unter anderem auch der neue Insignia. (AG/FM)