Opel kann beim Ampera-e jetzt mit einer offiziellen Reichweite aufwarten. Zudem offerieren die Rüsselsheimer für das Elektroauto eine neu entwickelte App für die Fern-Beziehung zum Fahrzeug.

Opel kann nun offiziell die Reichweite des Ampera-e anpreisen. Das Elektroauto wurde von Neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) zertifiziert und schaffte auf der Rolle 520 Kilometer mit einer Ladung.



„Wir bringen mit dem Ampera-e ein hundertprozentig alltagstaugliches Elektroauto auf den Markt. Der Ampera-e ist kein Öko-Luxus, kein Spielzeug, kein reiner Zweitwagen“, sagte Opel-Chef Karl-Thomas Neumann.

Batterie im Unterboden

Der 4,17 Meter lange Stromer, der bereits in Norwegen seit dem Marktstart am 14. Dezember über 3400 Mal bestellt wurde, bleibt auch bei den Messungen nach dem Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) mit 380 Kilometern voll alltagstauglich.



Angetrieben wird der Ampera-e von einer aus 288 Zellen bestehenden Lithium-Ionen-Batterie mit 60 kWh, die im Unterboden angebracht ist und über eine Garantie über acht Jahre und 160.000 Kilometer verfügt. Zudem engt die Batterie nicht den Platz im Kofferraum ein, sodass zwischen 381 und 1274 Liter hineinpassen.

Opel Ampera-e in 3,2 Sekunden auf Tempo 100

Zu Ladezeiten an der heimischen Steckdose macht Opel noch keine Angaben, an einer öffentlichen 50 kW-Gleichstromladesäule lassen sich 150 Kilometer Reichweite in nur 30 Minuten nachladen, wie der Hersteller mitteilte.



Für die Fahrt greift der 150 kW/204 PS starke Ampera-e auf 360 Newtonmeter Drehmoment zurück, mit denen die ersten 50 Meter innerhalb von 3,2 Sekunden bewältigt werden. Bis Tempo 100 sollen lediglich 7,3 Sekunden vergehen. Doch der kontinuierlich beherzte Tritt aufs Strompedal kostet natürlich Reichweite.

Neue App kontrolliert aus der Ferne

Zahlreiche Fahrassistenten tragen zur Sicherheit bei. Ein 10,2 Zoll großer Farbmonitor beherbergt neben dem Infotainment-System IntelliLink-e auch die Smartphone-Anbindungen. Und das Telematiksystem OnStar darf natürlich auch nicht fehlen.



Ganz neu dabei ist die myOpelApp, mit der Ampera-e-Besitzer auch aus der Ferne – wie bei allen Opel-Modellen mit Opel OnStar an Bord – die Kontrolle über ihr Auto behalten. So kann das Fahrzeug aus der Ferne vorgeheizt oder die Fahrtroute mit Stopps an der Ladesäule schon vor der Fahrt eingegeben werden. (AG/TF)