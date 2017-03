2,3 Millionen Verkäufe des Crossovers Nissan feiert zehnjähriges Qashqai-Jubiläum

Nissan begeht das zehnjährige Jubiläum des Qashqai auf dem Autosalon ganz stilvoll. Die Japaner lassen in den Bestseller des Unternehmens für die kommenden Jahre mehr Premium-Atmosphäre einziehen.

Nissan schickt den Qashqai in höhere Sphären. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Unternehmens-Bestsellers haben die Japaner auf dem Autosalon in Genf die aufgewertete Version enthüllt. Neben dem neuen Premium-Charakter erhält der bisher über 2,3 Millionen Mal verkaufte Crossover die „Nissan Intelligent Mobility“-Strategie mit dem teilautonomen Assistenzsystem ProPilot.



„Nissan Intelligent Mobility ist das Herzstück unserer Produktstrategie und prägt die Entwicklung jedes neuen Autos“, sagte Paul Willcox, Chairman Nissan Europe, bei der Enthüllung in Genf. „Der neue Nissan Qashqai ist der beste Beweis dafür: Mit seiner Vielzahl von Verbesserungen wird er auch künftig die Maßstäbe im Crossover-Segment setzen.“

Nissan Qashqai teilautonom unterwegs

Das Fahrassistenzsystem, dass bereits im letzten Jahr in Japan verbaut wurde und erstmals in Europa im Stadtverkehr von London getestet wurde, ermöglicht die eigenständige Steuerung von Lenkung, Beschleunigung und Bremsen im einspurigen Autobahnverkehr.



Das System füllen zudem noch der Intelligente Autonome Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, sowie erstmals im Qashqai ein Querverkehrs-Warner auf, der beim Rückwärtsausparken vor Unfällen schützt. Zudem sind noch Verkehrszeichenerkennung, eine Intelligente Müdigkeitserkennung, der Intelligente Einpark-Assistent, Totwinkel- und Spurhalte-Assistent sowie der schon häufig gelobte Intelligente Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht an Bord.

Premium-Atmosphäre im Nissan Qashqai

Im Innenraum passen sich die Materialien dem technischen Fortschritt an. In der neuen Top-Ausstattung Tekna+ sind so unter anderem hochwertige Nappaledersitze in Monoform-Design mit gesteppten Flächen sowie einer Memory-Funktion für den Fahrersitz erhältlich.



Neu gestaltet wurde das Multifunktionslenkrad und auch das Infotainment-System NissanConnect inklusive Satelliten-Navigation und Digitalradio-Empfang (DAB) lässt sich jetzt leichter bedienen. Sieben Lautsprecher des optionalen Bose-Soundsystems sorgen für den richtigen akustischen Hintergrund.

Zwei neue Farben für den Nissan Qashqai

Auch außen hat sich einiges getan. Nissan hat dem Qashqai eine neue Frontpartie mit dem so genannten „V-Motion“-Kühlergrill zukommen lassen. Für die höheren Ausstattungsvarianten gibt es zudem ein adaptives Lichtsystem, das die Sicherheit bei Nachtfahrten erhöht und sich auch optisch von den Serienmodellen absetzt. Zwei neue Farben - Vivid Blue und Chestnut Bronze kennzeichnen die neue Crossover-Generation.



Das Motorenangebot blieb dagegen unverändert. Dank aerodynamisch optimierter Aluminiumfelgen in den Größen 17 bis 19 Zoll werden aber auch die Verbräuche sinken. Zu den Preisen machte Nissan noch keine Angaben. (AG/TF)