Premium mit Super-Sound Nissan Juke dreht zum Abschied auf

Nissan lässt es zum Abschied der aktuellen Juke-Generation noch einmal richtig krachen. Das limitierte Sondermodell Premium haben die Japaner mit viel Infotainment und Assistenzsystemen vollgestopft.

Nissan nimmt mit lautem Trara Abschied von der aktuellen Juke-Generation. In dem in Deutschland auf 50 Einheiten limitierten Sondermodell Premium untermalt ein vom französischen Spezialisten Focal entwickeltes Audiosystem die Fahrten in dem Crossover.



Anstatt 40 Watt werden die Ohren vorne mit 120 und hinten mit 100 Watt aus den neu entwickelten Lautsprecher beschallt, die über einen eindrucksvollen räumlichen Klang verfügen sollen, wie der Hersteller mitteilte.

Nissan Juke Premium in Tokyo Black

Basierend auf der Ausstattungsvariante Tekna fährt der spezielle Juke mit der Sonderfarbe Tokyo Black auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen vor. An Bord sind dann unter anderem das NissanConnect Navigationssystem, eine Sitzheizung, ein Around View Monitor für 360 Grad Rundumsicht, der Totwinkel-Assistent, der Spurhalte Assistent, die Bewegungserkennung, Sportpedale, hochwertige Fußmatten sowie eine mit Leder bezogene Instrumententafel sowie Ledersitze mit Kontrastnähten.



Unter der Haube arbeitet ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit 85 kW/115 PS, der mit einer manuellen Fünf-Gang-Schaltung kombiniert wird. Die Preise für den ab sofort bestellbaren Juke Premium beginnen bei 24.565 Euro. (AG/TF)