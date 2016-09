Gemeinsame Produktion mit dem Renault Clio Nissan Micra geschärft in die fünfte Generation

Der Trend zu schärfer markierten Kleinwagen macht auch vor Nissan nicht halt. Nach der eher farblosen vierten Auflage tut die Auffrischung dem kleinen Japaner aber auch gut.

Nissan schickt den Micra gestärkt in die fünfte Generation. Der Neue, der auf dem Autosalon Paris seine Premiere feiert, löst die im Straßenbild unscheinbare vierte Generation ab und setzt neue Akzente.



„Das Debüt des ersten Micra vor mehr als 30 Jahren war eine Revolution im Kleinwagensegment und schlug ein neues Kapitel in der Nissan Geschichte auf“, sagte Nissan-Chef Carlos Ghosn bei der Enthüllung, „der neue Micra der fünften Generation ist nicht minder revolutionär.

Gemeinsame Produktion mit dem Renault Clio

Nissan hat dabei nicht nur an den Stellschrauben der Karosserie gedreht und folgt dem Concept Car Sway, das als Vorlage auf dem Genfer Autosalon im vergangenen Jahr gezeigt wurde. So fällt die neue Generation, die gemeinsam mit dem Renault Clio im französischen Flins produziert wird, zugleich flacher, breiter und länger als der Vorgänger aus.



So erhält auch der neue Micra den für Nissan markentypische „V-Motion“-Kühlergrill sowie die Bumerang-förmigen Leuchten. An den hinteren Türen sind die Griffe in der C-Säule versteckt, ein Dachspoiler am Heck setzt nicht nur sportliche Akzente, sondern sorgt für eine bessere Aerodynamik.



Zehn neue poppige Farben wie das neue Energy Orange stehen zur Auswahl. Hinzu kommen Möglichkeiten zur Individualisierung, mit denen die Kunden je nach Geschmack und Größe des Geldbeutels ihrem Fahrzeug noch eine persönliche Note geben können.

Neue Assistenzsysteme für den Nissan Micra

© Nissan Die größeren Maße wirken sich auch im Innenraum aus. Dank einer tieferen Sitzposition kann sich Fahrer unabhängig von der Körpergröße die optimale Position einstellen. Auf der neu gestalteten Armaturentafel lassen sich die Anzeigen gut ablesen. Optional kann das Bose Personal-Sound-System mit sechs Lautsprechern den Aufenthalt an Bord verschönern. Über einen einen Sieben-Zoll-Farbbildschirm lassen sich sowohl Navigationssystem als auch die jeweiligen Smartphones mit ihren Apps bedienen.



Auch bei den Fahrassistenten hat der Micra zugelegt. Neben einem Spurhalte-Assistenten samt korrigierendem Eingriff feiert auch ein Notbrems-Assistent mit Fußgänger-Erkennung Premiere. Ebenfalls erhältlich ist der Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht, der schon in den anderen Nissan-Modellen viel Lob abbekam, sowie eine Verkehrszeichen-Erkennung und ein Totwinkel-Assistent.

Hohe Erwartungen an den Nissan Micra