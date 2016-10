Neue Baureihe Concept X-Class: Daimler entdeckt die Pickup-Welt

Daimler eröffnet eine neue Baureihe. Zu den bekannten S- oder E-Klasse gesellt sich nun die X-Class. Der erste Pickup eines Premiumherstellers wird bei den Kooperationspartnern gefertigt.

Daimler eröffnet die X-Klasse. Der Autohersteller aus Stuttgart gab in Stockholm einen konkreten Ausblick auf den ersten Pickup eines Premiumherstellers.



„Mit dem Pickup von Mercedes-Benz schließen wir eine der letzten Lücken in unserem Portfolio. Unser Ziel: Wir wollen jedem Kunden genau das zu seinem Einsatz passende Fahrzeug bieten. Die X-Klasse wird dabei neue Standards in einem wachsenden Segment setzen“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche bei der Vorstellung.

Zwei Varianten der Mercedes X-Klasse

Wie bei den Limousinen und Kombis wird es auch beim Pickup zwei Varianten geben. Dabei setzt die Linie Powerful Adventurer auf Funktionalität und Belastbarkeit für die Fahrten abseits der Straßen, während der Stylish Explorer auf Komfort und Fahrdynamik für den Auftritt auf dem Boulevard macht.



Da Mercedes auch auf Sechszylinder setzt, zielt der Hersteller auf den VW Amarok. Das Topmodell der Nutzfahrzeugsparte aus Hannover wurde in diesem Jahr ebenfalls beim Facelift mit einem Sechsender ausgestattet.

Mercedes X-Klasse lässt USA aus