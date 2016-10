Für Mercedes C- und S-Klasse Inrix erleichtert Parkplatzsuche in Echtzeit

Mercedes erweitert für seine Kunden das Angebot von Mobilitätsdienstleistungen. Nach der E-Klasse bietet der Autobauer nun auch für die C- und S-Klasse Informationen über Stellplätze in Parkhäusern. Geliefert werden die Daten von Inrix.

Wer kennt das nicht. Die Suche nach einem Parkplatz gestaltet sich gerade in den Innenstädten als schwierig. Entweder findet man keinen oder man ärgert sich angesichts der horrenden Preise darüber, nicht doch den Öffentlichen Nahverkehr genutzt zu haben. Kunden von Mercedes wird die Suche von freien Stellplätzen in Parkhäusern nun erleichtert. Nach der E-Klasse liefert Inrix nun auch für die C-und S-Klasse Informationen zu freien Stellplätzen in Echtzeit. Der Dienst ist in das Comand Online-System von Mercedes integriert.



Wie der Anbieter von Echtzeit-Verkehrsinformationen mitteilte, wird dem Nutzer nicht nur die Lage des Parkhauses angezeigt, sondern auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden freien Stellplätze und die dafür verlangten Gebühren.

Führend bei Parkinformationsdaten

„Die Integration von Inrix Off-Street Parking in die Mercedes-Benz-Limousinen ist ein deutlicher Beleg für die Qualität unserer Technologie und unserer Daten. Damit beweisen wir uns ein weiteres Mal als weltweit führender Anbieter von ins Automobil integrierten Parkinformationsdaten“, sagte Andreas Hecht, bei Inrix Vizepräsident für den Automotive-Bereich.



Dieser Inrix-Service stellt nach Unternehmensangaben die weltweit umfangreichste und exakteste Parkplatz-Datenbank zur Verfügung. Sie umfasst mehr als 29 Millionen bestätigte Stellplätze an über 90.000 Standorten in 4000 Städten und über 60 Ländern. Angezeigt werden von Inrix nur öffentliche Parkplätze (kostenlose und gebührenpflichtige) ohne Beschränkungen. Gestartet hat Inrix seinen branchenweit ersten dynamischen Off-Street-Parking-Service im Jahr 2013. Zwei Jahre später folgte die erste Lösung für die Suche nach freien Straßenparkplätzen, dem On-Street-Parking. (AG/FM)