Erneuter Rekordmonat Daimler steigert Absatz im April um zehn Prozent

Der Erfolgskurs für Daimler setzt sich fort. Der Autobauer konnte im Vormonat seine weltweiten Auslieferungen um knapp über zehn Prozent steigern – dazu trug vor allem China bei.

Der Autobauer Daimler kann weiter auf seinen starken Lauf in China setzen. Im April sorgte der wichtigste Einzelmarkt der Stuttgarter nahezu im Alleingang dafür, dass der Konzern mit 180.599 Fahrzeugen 10,1 Prozent mehr Autos der Marke Mercedes-Benz verkaufte als ein Jahr zuvor. In China betrug das Plus mit 47.627 an Kunden ausgelieferte Fahrzeuge 35,3 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

50 Rekord in Folge

Daneben konnte Daimler in Europa mit 75.928 Fahrzeugen einen Zuwachs von knapp 4 Prozent verzeichnen. In Nordamerika hingegen sackten die Verkäufe auf dem derzeit schwächelnden Markt wie bereits bekannt um fast 8 Prozent ab. Bei den Modellen war Mercedes vor allem mit der C- und E-Klasse erfolgreich. „Der April war für Mercedes-Benz eine runde Sache: Wir haben den 50. Absatzrekord in Folge erzielt und sind erneut zweistellig gewachsen“, zeigte sich Vertriebschefin Britta Seeger zufrieden. (AG/FM/dpa)