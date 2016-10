Große Motorenoffensive Mercedes: Mit 48 Volt zu mehr Effizienz bei Verbrennern

Mercedes hat die größte Motorenoffensive in seiner Geschichte aufgelegt. Dafür investiert man drei Milliarden Euro. Das Ziel ist klar: Die Effizienz soll vor dem Hintergrund strenger werdender CO2-Grenzwerte gesteigert werden – dabei setzt man auf eine weitere Elektrifizierung.

Von Frank Mertens



Das Ziel von Mercedes steht. Bis zum Jahr 2025 will der Autobauer zehn ausschließlich rein elektrisch betriebene Modelle auf den Markt bringen. Um seine Bemühungen zu unterstreichen hat der Autobauer mit EQ eine eigene Marke für die Elektromobilität gegründet, vorgestellt wurde sie Ende September auf dem Autosalon in Paris.



Dort hatte der Autobauer auch gesagt, dass bis dahin 15 bis 25 Prozent seines Gesamtabsatzes auf Elektroautos entfallen soll. Eine Zeitspanne, die zeigt, dass auch beim Stuttgarter Autobauer niemand weiß, wie sich die Elektromobilität entwickelt. Diese Zahl zeigt aber auch, dass auch in Zukunft 75 Prozent des Absatzes von Mercedes auf Modelle mit Verbrennungsmotor entfallen werden. Sie bleiben das Kerngeschäft der Schwaben und darauf konzentriert man sich trotz aller Diskussionen um Fahrverbote für Diesel in den Städten oder Zulassungsstopps für Verbrenner ab 2030.

Verbrenner spielen noch lange wichtige Rolle

„Verbrennungsmotoren werden noch lange eine wichtige Rolle spielen“, sagte dann auch Peter Lückert, der bei Mercedes den Bereich der Dieselmotoren verantwortet in diesen Tagen in Sindelfingen bei einem Workshop zur neuen Aggregate-Generation der Marke mit dem Stern. Der Grund dafür sei einfach. In punkto Reichweite, Preis und Infrastruktur sind Verbrenner rein elektrischen Antrieben in allen Bereichen überlegen. „Deshalb sind hocheffiziente High-Tech-Aggregate ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, Emissionen und Verbrauch möglichst schnell und effektiv zu senken.“



Der regulatorische Druck, der dabei nicht nur auf Mercedes lastet, ist immens. So müssen die Premiumhersteller bis 2021 einen von der EU festgelegten CO2-Grenzwert von 100 g/km erreichen. Ein Wert, der ohne Diesel nicht zu schaffen ist, wie man nicht müde wird zu erklären. Bis zum Jahr 2025 wird bereits ein Grenzwert von 75 g/km diskutiert – entsprechend setzt Mercedes alles daran, die CO2-Emissionen seiner Modelle weiter zu reduzieren. Dazu hat man die größte Motorenoffensive mit einem Investitionsvolumen von drei Milliarden Euro in seiner Geschichte ausgerufen, die in diesen Jahr im März mit der Vorstellung des neuen Diesel-Vierzylinders (intern OM 654 genannt) in der Mercedes E-Klasse begann.

© Daimler So werden ab dem kommenden Jahr gleich fünf neue Motoren die Familie um den OM 654 ergänzen. So kommen zwei Diesel und drei Benziner auf den neu auf den Markt. Dabei sind alle Motoren modular aufgebaut und verfügen pro Zylinder über 500 Kubik Hubraum und einen Zylinderabstand von 90 Millimetern. Unter den neuen Motoren befindet sich auch ein Reihen-Sechszylinder als Diesel und Benziner (M256) und ein V8 als Biturbo (M 176). Dabei feiert der Reihen-Sechszylinder seine Rückkehr, während man sich nach und nach von den V6-Motoren verabschiedet. Wie schaut es mit der Leistung des M256 aus? Daraus macht Mercedes noch ein kleines Geheimnis, verrät aber immerhin so viel: Sie soll sich im Bereich des heutigen Achtzylinders bewegen, also 408 PS und mehr als 500 Nm aufweisen.

48-Volt-System integriert

Doch damit hat es sich noch nicht an Neuerungen. Nachdem das 48-Volt-Bordnetz bei immer mehr Herstellern Einzug hält – zuletzt bei Audi im großen SUV SQ7 – ist ab dem kommenden Jahr auch bei Mercedes so weit. Das erste Modell, in dem diese milde Hybridisierung zum Einsatz kommt – wird die neue S-Klasse sein. Damit sollen die Motoren fit für die Zukunft gemacht werden und an das Ziel des CO2-Grenzwertes von 100 g/km schrittweise herangeführt werden.



Durch das 48-Volt-Bordnetz werden beispielsweise Funktionen wie Rekuperation (80 Prozent Rückgewinnung der Bremsenergie) und Boost (mit bis zu 20 Prozent mehr Leistung) und eine Segel-Funktion ermöglicht. Zudem können damit auch Technologien in den neuen Motoren wie ein elektrischer Zusatzverdichter oder ein elektrifizierter Klimakompressor verbaut werden. Mit an Bord ist zudem ein so genannter Integriert Starter-Generator (ISG): er vereint Lichtmaschine und Anlasser und einem Elektromotor zwischen Motor und Getriebe. Er kommt dabei nicht nur beim Kaltstart zum Einsatz, sondern der E-Motor unterstützt den Verbrenner auch beim Beschleunigen.

Mehr Leistung, weniger Verbrauch