Vierte Generation des Kleinwagens Kia Rio: Locken in der Polo-Klasse

Kia hat die Preise des neuen Rio bekanntgegeben. Die im Februar startende vierte Generation des Kleinwagens ist dabei besser ausgestattet als der Vorgänger.

Kia führt ab dem 11. Februar den Rio in seine vierte Generation. Knapp einen Monat vor dem Marktstart hat der Importeur aus Korea die Preise des Mitbewerbers in der Polo-Klasse bekannt gegeben. Dabei bleibt der Einstiegspreis unverändert, sodass der stark modernisierte Kleinwagen auch weiterhin mindestens 11.690 Euro kostet.



„Als zweitgrößtes Marktsegment nach der Kompaktklasse ist das B-Segment im deutschen Automobilmarkt ein besonders hart umkämpfter Bereich. Hier hat die dritte Generation des Rio durch die typischen Kia-Qualitäten – vom attraktiven Design über die niedrigen Unterhaltskosten bis zur betont praktischen Ausrichtung – viele neue Kunden an unsere Marke herangeführt", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. „Der neue Kia Rio baut auf diesen Stärken auf und bietet ein noch reizvolleres Design, mehr Fahrfreude und die modernsten Sicherheitsassistenten in seiner Klasse."

Kia Rio mit Sicherheitspaket

Neben einem markanteren Außendesign wurde der Rio vor allem technisch modernisiert. Ein neues Infotainmentsystem ist je nach Ausstattung ebenso an Bord wie neue Sicherheitsassistenten. Bereits die Einstiegsversion Attract hat Audiosystem, Bordcomputer, Dämmerungssensor, elektrisch einstellbare Außenspiegel und Start-Stopp-System an Bord, wie Kia mitteilte.



In der höchsten Variante Platinum Edition gibt es zudem ein elektrisches Glasschiebedach, Klimaautomatik und Sitzbezüge in hochwertiger Ledernachbildung sowie Smart-Key, Aluminium-Sportpedalen und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zudem bewahren ein Spurwechselassistent und ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung vor Unfällen.



Benzindirekteinspritzer feiert im Kia Rio Premiere

Unter den fünf Motorisierungen mit einem Leistungsspektrum zwischen 84 und 120 PS befindet sich erstmals ein turboaufgeladener 1,0-Liter-Benzindirekteinspritzer (T-GDI). Kia erwartet, dass der mit 100 oder 120 PS ausgestattete T-GDI zum Volumenmodell aufsteigen wird. Als Topvariante Platinum Edition kostet der 1.0 T-GDI mit 120 PS mindestens 21.290 Euro. Wie bei Kia üblich verfügt auch der neue Rio über die siebenjährige Garantiezeit. (AG/TF)