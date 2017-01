Sonder-Edition für Modelljahr 2018 Erste Modellpflege für den Jaguar F-Type

Seit 2012 ist der F-Type von Jaguar am Start. Der britische Hersteller verfeinert nun den Sportwagen und weitet das Modellangebot auf 28 verschiedene Varianten aus.

Jaguar legt zum ersten Mal die Hand an den F-Type. Der 2012 in den Markt eingeführte Sportwagen wird für das neue Modelljahr modernisiert. Neben der Einsetzung des neuen Infotainment-Systems in die F-Type-Familie erhält der Zweisitzer auch noch optische Veränderungen an der Frontpartie.



„Beim Design von Sportwagen geht es vor allem um Proportionen und Purismus. Die größte Herausforderung für uns Designer besteht in der Konzentration auf eine aufregende Silhouette, die ein Leistungsversprechen abgibt. Beim Modelljahrgang 2018 des F-Type konzentrierten wir uns daher darauf, Schlüsseldetails noch markanter auszuformen. Um aus der Sicht des Fahrers, Beifahrers und Betrachters einen noch entschlosseneren Auftritt zu erzeugen”, sagt Jaguar-Design-Direktor Ian Callum.

Nicht limitiertes Sondermodell F-Type 400 Sport Edition

Im Innenraum finden die beiden Insassen nun gewichtsoptimierte Sitze sowie noch hochwertigere Materialien vor, wie der Hersteller mitteilte. Mindestens ebenso wichtig ist die Einführung des InControl Touch Pro Infotainment-System in der F-Type-Baureihe. Dort können Navigationsfunktionen sowie Online-Dienste über einen Tablet-artigen Touchscreen intuitiv abrufen.



Zudem erweitern die Briten das Modellangebot auf nunmehr 28 Varianten vom V6-Modell mit 250 kW/340 PS und Handschaltung bis zum allradgetriebenen und 322 km/h schnellen F-Type SVR mit 5.0 Liter V8 Kompressor. Zugleich ergänzt das Sondermodell 400 Sport Edition für die Dauer des Modelljahres das Angebot. Das nicht limitierte Sondermodell greift auf 294 kW/400 PS zurück und kostet mindestens 99.350 Euro (AG/TF)